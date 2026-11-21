Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал встречу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, президента Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Шэньчжэне. Саммит состоялся 19 ноября. По словам главы государства, у Путина не получилось "Ялты-2".

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам в субботу, 21 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Встреча Китая, США и России

Зеленский заявил, что Путин стремился использовать саммит в Шэньчжэне, чтобы повлиять на мировой порядок и пересмотреть государственные границы.

В то же время, по словам президента Украины, Китай не поддержал такой замысел. Кроме того, пока неизвестно содержание двусторонних переговоров между США и Россией.

"Китай не дал себя затянуть, а Соединенные Штаты Америки, я не знаю, что там происходило между ними в двусторонке с Россией, но об Украине речь не шла, публично ничего не было. То есть, изменения границ мира не получилось. Такая стратегия была у Путина", — заявил Зеленский.

Читайте также:

Он также отреагировал на упоминание Путина о Ялтинской конференции. Президент подчеркнул, что если бы целью было закрепление победы над фашизмом, в переговорах должны были бы участвовать США, европейские страны и Украина.

"Я думаю, что саммит был для России очень неудачным, помимо того, что Путин не смог добиться результатов. Мы видели его реакцию, а реакцию, к сожалению, мы видели в Украине. Ночью был массированный обстрел — 111 ракет. Ну, в принципе, если бы Путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, мы и не забывали, что он террорист и убийца", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что готов провести встречу с Трампом и Путиным во время саммита G20. Он также отметил, что американская сторона заинтересована в организации переговоров до Рождества. В то же время Украина еще не получила официального приглашения.

Кроме того, Путин выразил недовольство делами Международного уголовного суда в отношении него. В свою очередь, Трамп поддержал позицию российского диктатора. По его словам, деятельность суда «вышла из-под контроля».