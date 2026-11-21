Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, президента Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна у Шеньчжені. Саміт відбувся 19 листопада. За словами глави держави, у Путіна не вийшло "Ялти-2".

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістам у суботу, 21 листопада, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Китаю, США та Росії

Зеленський заявив, що Путін прагнув використати саміт у Шеньчжені, аби вплинути на світовий порядок і переглянути державні кордони.

Водночас за словами президента України, Китай не підтримав такий задум. Крім того, наразі невідомий зміст двосторонньої розмови США та Росії.

"Китай не дав себе затягнути, а Сполучені Штати Америки, я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто, зміни кордонів світу не вийшло. Така стратегія була у Путіна", — заявив Зеленський.

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Він також відреагував і на згадку Путіна про Ялтинську конференцію. Президент наголосив, що якби метою було закріплення перемоги над фашизмом, участь у переговорах мали б брати США, європейські країни та Україна.

"Я думаю, що саміт був для Росії дуже невдалим, окрім того, що Путін не зміг отримати результати. Ми бачили його реакцію, а реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл — 111 ракет. Ну, в принципі, якби Путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця", — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Трампом і Путіним під час саміту G20. Він також зазначив, що американська сторона зацікавлена в організації переговорів до Різдва. Водночас Україна ще не отримала офіційного запрошення.

Крім того, Путін висловив невдоволення справами Міжнародного кримінального суду щодо нього. Своєю чергою, Трамп підтримав позицію російського диктатора. За його словами, що діяльність суду "вийшла з-під контролю".