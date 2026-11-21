Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія представлятимуть Європу на переговорах щодо завершення російсько-української війни. Сполучені Штати підтримують чотиристоронній формат зустрічей за участю України, США, Європи та Росії, а Москва нібито не заперечує проти такого складу учасників.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Представники Європи на переговорах

Президент пояснив, що європейські держави домовилися про формування переговорної групи E5, до якої увійдуть п'ять країн, серед яких Польща.

"Без Польщі не може бути перемовин, як і без кожної з країн Європи", — наголосив Зеленський.

Окрім представників E5, до переговорної групи увійдуть два представники Європейської комісії, один представник Європейської ради та один — НАТО.

Читайте також:

За словами глави держави, країни Північної Європи, Балтії та інші партнери також братимуть участь у формуванні спільного порядку денного. Усі пропозиції узгоджуватимуть у постійних консультаціях з Україною, після чого спільну європейську позицію представлятиме визначена делегація.

Чи погоджується Росія на участь Європи

Зеленський наголосив, що залучення європейських держав до мирного процесу має практичне значення, оскільки війна безпосередньо впливає на безпеку континенту.

"Все це дуже важливо, бо війна в Україні, а значить війна в Європі. Тому Європа обов'язково повинна бути тут", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що Вашингтон позитивно ставиться до запропонованого переговорного механізму.

За словами Зеленського, американська сторона передавала сигнали про відсутність заперечень з боку Москви. Водночас президент утримався від остаточних висновків щодо готовності Росії долучитися до такого формату.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський допустив проведення тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. За його словами, Україна поки не отримала офіційного запрошення від США, хоча низка світових лідерів підтримує її участь.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський назвав невдалим для Росії тристоронній саміт США, Китаю та РФ у Шеньчжені. На думку президента, Путін прагнув використати зустріч для нового переділу світу за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року. Однак Китай не підтримав такий сценарій, а публічних домовленостей щодо зміни кордонів не було.