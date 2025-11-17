Зеленский показал, как готовятся миротворческие силы для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру многонациональных сил "Коалиции желающих" в Париже. Он приехал туда вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Кадры показал Reuters в понедельник, 17 ноября.
Зеленский посетил штаб многонациональных сил в Париже
Эта штаб-квартира, возглавляемая Францией и Великобританией, начала свою работу всего несколько недель назад и уже занимается важной задачей — планированием размещения многонациональных миротворческих сил в Украине после заключения мира.
Сейчас в штабе работают около 60 планировщиков из 16 стран мира, объединенных общей целью обеспечить эффективную координацию и подготовку к миротворческой миссии.
Во время визита Макрон и Зеленский имели возможность ознакомиться с организацией работы штаба, пообщаться со специалистами и узнать больше о процессах, которые обеспечивают готовность сил к операциям.
Лидеры обсудили стратегические аспекты деятельности коалиции и подчеркнули необходимость продолжения координации между странами-партнерами.
Напомним, что 17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где прошла совместная пресс-конференция с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
А также Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали соглашение, которое уже окрестили "историческим".
