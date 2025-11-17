Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил штаб-квартиру многонациональных сил "Коалиции желающих" в Париже. Он приехал туда вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Кадры показал Reuters в понедельник, 17 ноября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский посетил штаб многонациональных сил в Париже

Эта штаб-квартира, возглавляемая Францией и Великобританией, начала свою работу всего несколько недель назад и уже занимается важной задачей — планированием размещения многонациональных миротворческих сил в Украине после заключения мира.

Сейчас в штабе работают около 60 планировщиков из 16 стран мира, объединенных общей целью обеспечить эффективную координацию и подготовку к миротворческой миссии.

Во время визита Макрон и Зеленский имели возможность ознакомиться с организацией работы штаба, пообщаться со специалистами и узнать больше о процессах, которые обеспечивают готовность сил к операциям.

Лидеры обсудили стратегические аспекты деятельности коалиции и подчеркнули необходимость продолжения координации между странами-партнерами.

Напомним, что 17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где прошла совместная пресс-конференция с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А также Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали соглашение, которое уже окрестили "историческим".