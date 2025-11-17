Відео
Головна Новини дня Зеленський показав, як готуються миротворчі сили для України

Зеленський показав, як готуються миротворчі сили для України

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:08
Оновлено: 17:08
Зеленський відвідав штаб багатонаціональних сил у Парижі
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав штаб-квартиру багатонаціональних сил Коаліції охочих у Парижі. Він завітав туди разом із французським лідером Емманюелем Макроном.

Кадри показав Reuters у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Зеленський відвідав штаб багатонаціональних сил у Парижі

Ця штаб-квартира, очолювана Францією та Великою Британією, почала свою роботу лише кілька тижнів тому і вже займається важливим завданням — плануванням розміщення багатонаціональних миротворчих сил в Україні після укладення миру.

Наразі у штабі працюють близько 60 планувальників із 16 країн світу, об’єднаних спільною метою забезпечити ефективну координацію та підготовку до миротворчої місії.

Під час візиту Макрон і Зеленський мали змогу ознайомитися з організацією роботи штабу, поспілкуватися з фахівцями та дізнатися більше про процеси, які забезпечують готовність сил до операцій.

Лідери обговорили стратегічні аспекти діяльності коаліції та наголосили на необхідності продовження координації між країнами-партнерами.

Нагадаємо, що 17 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де пройшла спільна пресконференція з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

А також Володимир Зеленський і Емманюель Макрон підписали угоду, яку вже охрестили "історичною".

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон військова допомога Париж
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
