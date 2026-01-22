Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский отметил роль США в гарантиях безопасности

Зеленский отметил роль США в гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:28
Зеленский назвал страну, без которой не будут работать гарантии безопасности для Украины
Срочная новость

Никакие гарантии безопасности для Украины не работают без Соединенных Штатов Америки. НАТО также существует, благодаря вере, что США придут и помогут.

 

Читайте также:

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Глава государства подчеркнул, что хотя он приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира, но все опять же сводится к участию США.

"Но как насчет прекращения огня? Кто может помочь чтобы это произошло?", - заявил он.

Новость дополняется

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
