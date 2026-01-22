Зеленский назвал страну, без которой не будут работать гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил роль США в гарантиях безопасности
Дата публикации 22 января 2026 16:28
Никакие гарантии безопасности для Украины не работают без Соединенных Штатов Америки. НАТО также существует, благодаря вере, что США придут и помогут.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Глава государства подчеркнул, что хотя он приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира, но все опять же сводится к участию США.
"Но как насчет прекращения огня? Кто может помочь чтобы это произошло?", - заявил он.
