Зеленський назвав країну, без якої не працюватимуть гарантії безпеки для України

Жодні гарантії безпеки для України не працюють без Сполучених Штатів Америки. НАТО також існує, завдяки вірі, що США прийдуть і допоможуть.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі у четвер, 22 січня.

Глава держави наголосив, що хоча він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру, але все знову ж таки зводиться до участі США.

"Але як щодо припинення вогню? Хто може допомогти щоб це сталося?", – заявив він.

