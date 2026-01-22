Зеленський назвав країну, без якої не працюватимуть гарантії безпеки для України

Зеленський відзначив роль США у гарантіях безпеки
Дата публікації: 22 січня 2026 16:28
Жодні гарантії безпеки для України не працюють без Сполучених Штатів Америки. НАТО також існує, завдяки вірі, що США прийдуть і допоможуть.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на економічному форумі в Давосі у четвер, 22 січня.
Глава держави наголосив, що хоча він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру, але все знову ж таки зводиться до участі США.
"Але як щодо припинення вогню? Хто може допомогти щоб це сталося?", – заявив він.
