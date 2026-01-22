Украинцы живут как в фильме День сурка — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинцы во время войны живут, как в фильме "День сурка". Хотя так никто не хочет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Заявление Зеленского

"Все помнят прекрасный американский фильм "День сурка". Да, но никто не хотел бы жить так, повторяя одну и ту же вещь неделями, месяцами, годами. И все же именно так мы живем сейчас. Это наша жизнь", — сказал он.

Глава государства добавил, что в прошлом году в Давосе он завершил свою речь словами: "Европа должна знать, как себя защитить". По его словам, за год ничего до сих пор не изменилось.

"Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова. Но почему?", — добавил он.

Напомним, во время речи Зеленский также сделал громкое заявление о создании трибунала против РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры по завершению войны в Украине активизировались.