Зеленский объяснил, почему Путин напал на Украину

Владимир Путин. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было возможности сбивать баллистику. Также он считает, что диктатор РФ Владимир Путин осмелился напасть на нашу страну из-за отсутствия ядерного оружия.

Об этом глава рассказал в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.

Почему Путин решился напасть на Украину

Во время беседы Зеленский сказал, что когда Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году, Украина не смогла перехватить большое количество баллистический ракет. Причиной тому стало то, что программы противоракетной обороны советской эпохи оставались под контролем Москвы.

"Мы не были готовы", — добавил он.

Зеленский связал эту стратегическую уязвимость с решением Украины в 1990-х годах отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала на гарантии безопасности со стороны Запада и России.

"Без ядерного оружия вы перестаете быть частью клуба, на который другие боятся нападений. Вместо этого вы становитесь часть клуба, на которой можно напасть", — резюмировал президент.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский заявил, что решающая фаза войны РФ против Украины сместилась с суши и моря в воздух. Поэтому исход этого противостояния решится битва в небе.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским 4 июля сказал ему, что Украина очень хорошо справляется со своей дроновой кампанией в ударах по РФ.