Зеленский обсудил с лидером Ливана двустороннее сотрудничество

Зеленский обсудил с лидером Ливана двустороннее сотрудничество

Дата публикации 7 ноября 2025 20:03
обновлено: 20:03
Зеленский провел разговор с лидером Ливана — какие темы обсуждались
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Ливана генералом Джозефом Ауном. В частности, стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Ауном

Зеленский отметил, что Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, достижение мира одинаково важно для обоих регионов. Он выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили продовольственную безопасность и двустороннее сотрудничество.

"Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям.  Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более подробно", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский объяснил, при каком условии американские производители готовы передать или продать Украине ракеты Tomahawk.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Владимир Зеленский Украина Ливан безопасность сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
