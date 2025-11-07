Зеленский провел разговор с лидером Ливана — какие темы обсуждались

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Ливана генералом Джозефом Ауном. В частности, стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 7 ноября.

Разговор Зеленского с Ауном

Зеленский отметил, что Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, достижение мира одинаково важно для обоих регионов. Он выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили продовольственную безопасность и двустороннее сотрудничество.

"Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям. Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более подробно", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

