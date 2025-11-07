Зеленський провів розмову з лідером Лівану — які теми обговорень

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Лівану генералом Джозефом Ауном. Зокрема, сторони обговорили двосторонню співпрацю.

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 7 листопада.

Розмова Зеленського з Ауном

Зеленський зауважив, що Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході.

За словами глави держави, досягнення миру однаково важливе для обох регіонів. Він висловив вдячність за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони обговорили продовольчу безпеку та двосторонню співпрацю.

"Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, за якої умови американські виробники готові передати або продати Україні ракети Tomahawk.

Крім того, глава держави повідомив, що Україна увійшла до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки.