Украина вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО 2025-2029

Украина официально вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы. Наша страна получила самый высокий рейтинг среди всех кандидатов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 7 ноября.

Во время 43-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде (Узбекистан) состоялось голосование относительно членства в Исполнительном совете организации.

Украина набрала 137 голосов и вместе с Румынией и Молдовой опередила Россию, которая уже второй раз подряд не попадает в состав.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали нашу кандидатуру. Вместе с партнерами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей. Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии — будь то война или гибридные угрозы — получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать", — написал Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в публикации в Facebook отметил, что путь Украины к членству был сложным из-за существенного влияния России.

"Украинская дипломатия по поручению Президента Украины Владимира Зеленского работала 24/7, чтобы обеспечить избрание Украины и неизбрание РФ. Это часть нашей системной политики по недопуску государства-агрессора в руководящие органы международных организаций и укрепления позиций Украины на международной арене.Несмотря на колоссальное российское влияние и усилия, несмотря на все прогнозы о том, что у нас нет шансов сдержать избрание РФ и избираться самим, потому что, мол, все уже "решено", мы выиграли "всухую": не только не допустили РФ и избрались сами, но и сделали это с максимальной поддержкой", — отметил Сибига.

По словам министра, голосование в Исполнительный совет ЮНЕСКО показало высокое доверие к Украине со стороны международного сообщества.

Членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО открывает для Украины новые возможности — в частности, для расширения международного сотрудничества в области образования и науки, усиления защиты национального культурного наследия, которое подвергается разрушениям из-за войны, а также для продвижения украинских инициатив на глобальном уровне.

