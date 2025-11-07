Глобальное потепление в мире — Гуттериш обратился к лидерам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров бороться с глобальным потеплением. По его словам, каждая доля градуса означает больше голода, перемещения и потерь.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

"Каждая доля градуса означает больше голода, перемещения и потерь — особенно для тех, кто наименее ответственный. Это может привести к тому, что экосистемы перейдут необратимые переломные точки, подвергнет миллиарды людей на непригодные для жизни условия и усилит угрозы миру и безопасности", — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что неспособность сдержать глобальное потепление равна "моральному провалу и фатальной небрежности".

По словам генерального секретаря ООН, каждый год потепления нанесет ущерб экономике, углубит неравенство и очень повлияет на развивающиеся страны.

"После десятилетий отрицания и проволочек наука теперь говорит нам, что временное превышение предела 1,5 °C — начиная не позднее начала 2030-х годов — неизбежно", — предупредил Гуттериш.

Он отметил, что нужно изменить парадигму, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп заявил, что климатические изменения являются самой большой аферой в мире. По его словам, все прогнозы ООН оказались ошибочными.

Также мы писали, что ученые исследовали, как отреагирует Южный океан, если температура в атмосфере и вредные выбросы начнут снижаться. Он может вернуть все тепло.