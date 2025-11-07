Відео
Незворотні переломні точки — в ООН про глобальне потепління

Незворотні переломні точки — в ООН про глобальне потепління

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 08:18
Оновлено: 08:34
Глобальне потепління у світі — Гуттеріш звернувся до лідерів
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Генеральний секретар ООН закликав світових лідерів боротися з глобальним потеплінням. За його словами, кожна частка градуса означає більше голоду, переміщення та втрат.

Відповідна заява опублікована на сайті ООН. 

Читайте також:

Загроза глобального потепління

"Кожна частка градуса означає більше голоду, переміщення та втрат — особливо для тих, хто найменш відповідальний. Це може призвести до того, що екосистеми перейдуть незворотні переломні точки, наразить мільярди людей на непридатні для життя умови та посилить загрози миру та безпеці", — заявив Гутерріш.

Він наголосив, що нездатність стримати глобальне потепління дорівнює "моральному провалу та фатальній недбалості ".

За словами генерального секретаря ООН, кожен рік потепління завдасть шкоди економіці, поглибить нерівність та дуже вплине на країни, які розвиваються. 

"Після десятиліть заперечення та зволікань наука тепер говорить нам, що тимчасове перевищення межі 1,5 °C — починаючи не пізніше початку 2030-х років — неминуче", — попередив Гуттеріш.

Він зазначив, що потрібно змінити парадигму, аби обмежити масштаби та тривалість цього перевищення.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп заявив, що кліматичні зміни є найбільшою аферою у світі. За його словами, усі прогнози ООН виявилися помилковими.

Також ми писали, що вчені дослідили, як відреагує Південний океан, якщо температура в атмосфері й шкідливі викиди почнуть знижуватися. Він може повернути все тепло.

ООН Антоніу Гутерреш катастрофа екологія Глобальне потепління
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
