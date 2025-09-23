Кліматичні зміни у світі — Трамп зробив заяву в ООН

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що кліматичні зміни є найбільшою аферою, яку коли-небудь вчиняли у світі. За його словами, усі прогнози ООН виявилися помилковими.

Про це Дональд Трамп сказав на 80-й Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня у Нью-Йорку, де присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Трамп висловився про кліматичні зміни у світі

Дональд Трамп заявив, що ООН причетна до кліматичних змін у світі, але всі її прогнози виявилися помилковими.

"Кліматичні зміни, хай там що, ви до них причетні. Більше немає глобального потепління, більше немає глобального похолодання. Усі ці прогнози, зроблені ООН та багатьма іншими, часто з поганих причин, були помилковими", — сказав президент.

За його словами, подібні думки висловлювали "дурні люди", і це коштувала країнам великих статків. Крім того, подібні прогнози забрали у багатьох держав шанси на успіх.

"Усі прогнози були зроблені дурними людьми, які коштували своїм країнам статків і позбавили ці країни шансів на успіх. Якщо ви не відмовитеся від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає поразки", — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, під час свого виступу Трамп звинуватив ООН у бездіяльності при врегулюванні війн. На додачу він назвав свій перший термін президентства "процвітаючим і мирним часом".

Зазначимо, що американський президент у чотири рази перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН. Кожен лідер мав 15 хвилин, а промова Трампа тривала майже годину.