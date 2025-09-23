Климатические изменения в мире — Трамп сделал заявление в ООН

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что климатические изменения являются самой большой аферой, которую когда-либо совершали в мире. По его словам, все прогнозы ООН оказались ошибочными.

Об этом Дональд Трамп сказал на 80-й Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября в Нью-Йорке, где присутствовала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Трамп высказался о климатических изменениях в мире

Дональд Трамп заявил, что ООН причастна к климатическим изменениям в мире, но все ее прогнозы оказались ошибочными.

"Климатические изменения, как бы там ни было, вы к ним причастны. Больше нет глобального потепления, больше нет глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по плохим причинам, были ошибочными", — сказал президент.

По его словам, подобные мысли высказывали "глупые люди", и это стоило странам больших состояний. Кроме того, подобные прогнозы лишили многие государства шансов на успех.

"Все прогнозы были сделаны глупыми людьми, которые стоили своим странам состояния и лишили эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит поражение", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, во время своего выступления Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании войн. В дополнение он назвал свой первый срок президентства "процветающим и мирным временем".

Отметим, что американский президент в четыре раза превысил регламент выступления на Генассамблее ООН. Каждый лидер имел 15 минут, а речь Трампа длилась почти час.