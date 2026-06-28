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Главная Новости дня Зеленский: ночью бойцы ВСУ нанесли удар по двум НПЗ в России

Зеленский: ночью бойцы ВСУ нанесли удар по двум НПЗ в России

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 10:17
Зеленский раскрыл подробности удара ВСУ по НПЗ в России 28 июня
Срочная новость

Наши воины очень удачно начали День Конституции Украины. Сегодня ночью наши удары по дальним целям достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Был поражён НПЗ «Славянский» в Краснодарском крае — это примерно в 300 километрах от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, расположенный примерно в 700 километрах от нашей границы.

Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша удаленная санкция — это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Спасибо воинам за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, укрепляет и силу Конституции.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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