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Головна Новини дня Зеленський: вночі воїни ЗСУ уразили два НПЗ у Росії

Зеленський: вночі воїни ЗСУ уразили два НПЗ у Росії

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 10:17
Зеленський розкрив деталі удару ЗСУ по НПЗ у Росії 28 червня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати нічної бойової роботи українських сил. Українські воїни уразили два нафтопереробні заводи на території Росії. За його словами, ці удари є частиною дій, спрямованих на послаблення військового потенціалу РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського у неділю, 28 червня.

Зеленський про удари ЗСУ по двох НПЗ РФ

Українські військові у ніч на 28 червня уразили два нафтопереробні заводи на території Росії.

За словами глави держави, під ударом опинився Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї, розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Також було уражено об’єкт у Ярославській області, який знаходиться орієнтовно за 700 кілометрів від українського кордону.

Президент наголосив, що такі дії є частиною системної роботи зі зниження можливостей Росії продовжувати війну. Він підкреслив, що кожна подібна операція зменшує ресурси російської військової машини та наближає завершення війни.

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"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії...

Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", — зазначи український лідер.

Новини.LIVE інформували, що

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Володимир Зеленський Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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