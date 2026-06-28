Зеленський розкрив деталі удару ЗСУ по НПЗ у Росії 28 червня

Зеленський: вночі воїни ЗСУ уразили два НПЗ у Росії
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати нічної бойової роботи українських сил. Українські воїни уразили два нафтопереробні заводи на території Росії. За його словами, ці удари є частиною дій, спрямованих на послаблення військового потенціалу РФ.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського у неділю, 28 червня.
Зеленський про удари ЗСУ по двох НПЗ РФ
Українські військові у ніч на 28 червня уразили два нафтопереробні заводи на території Росії.
За словами глави держави, під ударом опинився Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї, розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Також було уражено об’єкт у Ярославській області, який знаходиться орієнтовно за 700 кілометрів від українського кордону.
Президент наголосив, що такі дії є частиною системної роботи зі зниження можливостей Росії продовжувати війну. Він підкреслив, що кожна подібна операція зменшує ресурси російської військової машини та наближає завершення війни.
"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії...
Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", — зазначи український лідер.
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