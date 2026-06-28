Зеленський розкрив деталі удару ЗСУ по НПЗ у Росії 28 червня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати нічної бойової роботи українських сил. Українські воїни уразили два нафтопереробні заводи на території Росії. За його словами, ці удари є частиною дій, спрямованих на послаблення військового потенціалу РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського у неділю, 28 червня.

Зеленський про удари ЗСУ по двох НПЗ РФ

Українські військові у ніч на 28 червня уразили два нафтопереробні заводи на території Росії.

За словами глави держави, під ударом опинився Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї, розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Також було уражено об’єкт у Ярославській області, який знаходиться орієнтовно за 700 кілометрів від українського кордону.

Президент наголосив, що такі дії є частиною системної роботи зі зниження можливостей Росії продовжувати війну. Він підкреслив, що кожна подібна операція зменшує ресурси російської військової машини та наближає завершення війни.

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Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція — це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", — зазначи український лідер.

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