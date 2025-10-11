Видео
Главная Новости дня Зеленский наградил министра из ОАЭ ордером княгини Ольги

Зеленский наградил министра из ОАЭ ордером княгини Ольги

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:30
Зеленский наградил министра из ОАЭ Рим Аль Хашими орденом княгини Ольги
Рим Аль Хашими и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Рим Аль Хашими. Речь идет об ордене княгини Ольги I степени.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 11 октября.

Читайте также:

Награждение Рим Аль Хашими

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна каждой стране и всем, кто реально поддерживает наш народ.

По его словам, ОАЭ неоднократно становились посредниками, чтобы возвращать украинцев из российского плена.

"Мы также ценим весомые гуманитарные инициативы, поддержку украинских детей и семей, двустороннее сотрудничество. Отметил Рим Аль Хашими, государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, орденом княгини Ольги I степени за значительный личный вклад в помощь Украине", — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на активное дальнейшее сотрудничество.

Напомним, 11 октября украинский лидер наградил воинов орденами "Золотая Звезда". Он опубликовал фото.

А 10 октября Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов.

Аркадий Пастула
