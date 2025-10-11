Зеленский наградил министра из ОАЭ Рим Аль Хашими орденом княгини Ольги

Зеленский наградил министра из ОАЭ ордером княгини Ольги
Украинский лидер Владимир Зеленский наградил государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Рим Аль Хашими. Речь идет об ордене княгини Ольги I степени.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 11 октября.
Награждение Рим Аль Хашими
Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна каждой стране и всем, кто реально поддерживает наш народ.
По его словам, ОАЭ неоднократно становились посредниками, чтобы возвращать украинцев из российского плена.
"Мы также ценим весомые гуманитарные инициативы, поддержку украинских детей и семей, двустороннее сотрудничество. Отметил Рим Аль Хашими, государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, орденом княгини Ольги I степени за значительный личный вклад в помощь Украине", — заявил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на активное дальнейшее сотрудничество.
Напомним, 11 октября украинский лидер наградил воинов орденами "Золотая Звезда". Он опубликовал фото.
А 10 октября Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов.
