Зеленский наградил министра из ОАЭ Рим Аль Хашими орденом княгини Ольги

Рим Аль Хашими и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Рим Аль Хашими. Речь идет об ордене княгини Ольги I степени.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 11 октября.

Награждение Рим Аль Хашими

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна каждой стране и всем, кто реально поддерживает наш народ.

По его словам, ОАЭ неоднократно становились посредниками, чтобы возвращать украинцев из российского плена.

"Мы также ценим весомые гуманитарные инициативы, поддержку украинских детей и семей, двустороннее сотрудничество. Отметил Рим Аль Хашими, государственного министра по вопросам международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, орденом княгини Ольги I степени за значительный личный вклад в помощь Украине", — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на активное дальнейшее сотрудничество.

