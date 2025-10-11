Видео
Україна
Видео

Зеленский отметил воинов орденами "Золотая Звезда" — фото

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 10:52
Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда
Владимир Зеленский и украинский воин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, отметил воинов орденами "Золотая Звезда". Кроме того, он передал награды семьям Героев Украины, которым посмертно присвоены звания.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил воинов

"Именно благодаря таким людям, благодаря тому, что миллионы наших людей реально стали на защиту Украины, Украина смогла сохранить и защитить свою независимость", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський відзначив воїнів
Награждение воина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський відзначив українських воїнів
Зеленский вручает награду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, уже четвертый год Украина стоит против полномасштабной и террористической агрессии России. Он подчеркнул, что государство делает все, чтобы остановить РФ.

Володимир Зеленський вручає нагороду
Вручение ордена "Золотая Звезда". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський вручає нагороду сімʼї полеглого воїна
Зеленский вручает награду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський нагороджує військового
Зеленский и украинский защитник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что гордится каждым украинским героем.

Нагородження воїнів
Вручение награды. Фото t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський вручає нагороду
Зеленский вручает орден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо нашим украинским семьям, которые воспитали таких украинских героев. Спасибо вам за защиту Украины", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявил о значительных потерях российских оккупантов в районе Доброполья в Донецкой области.

Ранее глава государства отметил, что возможные поставки ракет Tomahawk в Украину от США изменят ситуацию на поле боя.

Владимир Зеленский украинцы Украина награда военные государственная награда
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
