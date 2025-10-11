Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда

Владимир Зеленский и украинский воин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, отметил воинов орденами "Золотая Звезда". Кроме того, он передал награды семьям Героев Украины, которым посмертно присвоены звания.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил воинов

"Именно благодаря таким людям, благодаря тому, что миллионы наших людей реально стали на защиту Украины, Украина смогла сохранить и защитить свою независимость", — подчеркнул Зеленский.

Награждение воина. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский вручает награду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, уже четвертый год Украина стоит против полномасштабной и террористической агрессии России. Он подчеркнул, что государство делает все, чтобы остановить РФ.

Вручение ордена "Золотая Звезда". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский вручает награду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский и украинский защитник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства отметил, что гордится каждым украинским героем.

Вручение награды. Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский вручает орден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Спасибо нашим украинским семьям, которые воспитали таких украинских героев. Спасибо вам за защиту Украины", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

