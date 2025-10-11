Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда

Зеленский отметил воинов орденами "Золотая Звезда" — фото
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, отметил воинов орденами "Золотая Звезда". Кроме того, он передал награды семьям Героев Украины, которым посмертно присвоены звания.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский отметил воинов
"Именно благодаря таким людям, благодаря тому, что миллионы наших людей реально стали на защиту Украины, Украина смогла сохранить и защитить свою независимость", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, уже четвертый год Украина стоит против полномасштабной и террористической агрессии России. Он подчеркнул, что государство делает все, чтобы остановить РФ.
Глава государства отметил, что гордится каждым украинским героем.
"Спасибо нашим украинским семьям, которые воспитали таких украинских героев. Спасибо вам за защиту Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил о значительных потерях российских оккупантов в районе Доброполья в Донецкой области.
Ранее глава государства отметил, что возможные поставки ракет Tomahawk в Украину от США изменят ситуацию на поле боя.
Читайте Новини.LIVE!