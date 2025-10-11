Зеленський нагородив міністерку з ОАЕ Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги

Рім Аль Хашимі та Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський нагородив державну міністерку з питань міжнародного співробітництва Обʼєднаних Арабських Еміратів Рім Аль Хашимі. Йдеться про орден княгині Ольги І ступеня.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 11 жовтня.

Нагородження Рім Аль Хашимі

Зеленський наголосив, що Україна вдячна кожній країні та всім, хто реально підтримує наш народ.

За його словами, ОАЕ неодноразово ставали посередниками, аби повертати українців з російського полону.

"Ми також цінуємо вагомі гуманітарні ініціативи, підтримку українських дітей і сімей, двосторонню співпрацю. Відзначив пані Рім Аль Хашимі, державну міністерку з питань міжнародного співробітництва Обʼєднаних Арабських Еміратів, орденом княгині Ольги І ступеня за значний особистий внесок у допомогу Україні", — заявив глава держави.

Зеленський додав, що Україна розраховує на активну подальшу співпрацю.

