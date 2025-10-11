Зеленський нагородив міністерку з ОАЕ Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги

Зеленський нагородив міністерку з ОАЕ ордером княгині Ольги
Український лідер Володимир Зеленський нагородив державну міністерку з питань міжнародного співробітництва Обʼєднаних Арабських Еміратів Рім Аль Хашимі. Йдеться про орден княгині Ольги І ступеня.
Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 11 жовтня.
Нагородження Рім Аль Хашимі
Зеленський наголосив, що Україна вдячна кожній країні та всім, хто реально підтримує наш народ.
За його словами, ОАЕ неодноразово ставали посередниками, аби повертати українців з російського полону.
"Ми також цінуємо вагомі гуманітарні ініціативи, підтримку українських дітей і сімей, двосторонню співпрацю. Відзначив пані Рім Аль Хашимі, державну міністерку з питань міжнародного співробітництва Обʼєднаних Арабських Еміратів, орденом княгині Ольги І ступеня за значний особистий внесок у допомогу Україні", — заявив глава держави.
Зеленський додав, що Україна розраховує на активну подальшу співпрацю.
Нагадаємо, 11 жовтня український лідер нагородив воїнів орденами "Золота Зірка". Він опублікував фото.
А 10 жовтня Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів.
