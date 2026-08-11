Зеленский: Коста-Рика проявила интерес к опыту Украины в сфере безопасности

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики Лаурой Фернандес Дельгадо. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины, сотрудничество между странами и возможность личной встречи.

Об этом Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский поблагодарил Коста-Рику за поддержку

Глава государства поблагодарил Лауру Фернандес Дельгадо и Коста-Рику за поддержку Украины. В частности, речь идет о позиции страны во время голосований по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Зеленский отметил участие Коста-Рики в работе по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и привлечению РФ к ответственности за совершенные преступления, в частности за преступление агрессии.

Украина и Коста-Рика могут усилить сотрудничество

В ходе беседы стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества между государствами. По словам Зеленского, существует ряд сфер, где партнерство Украины и Коста-Рики может дать положительные результаты.

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Отдельно президент отметил, что Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности.

"Договорились, что команды поработают над возможным форматом нашей встречи", — сообщил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности, реализацию Drone Deal, а также вопросы продовольственной безопасности.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. В ходе переговоров стороны обсудили поддержку украинского энергетического сектора, развитие экономических и логистических проектов, а также возможное участие Сербии в восстановлении Украины.