Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Коста-Рика отметила опыт Украины в безопасности

Зеленский: Коста-Рика отметила опыт Украины в безопасности

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 21:47
Зеленский: Коста-Рика проявила интерес к опыту Украины в сфере безопасности
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики Лаурой Фернандес Дельгадо. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины, сотрудничество между странами и возможность личной встречи.

Об этом Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский поблагодарил Коста-Рику за поддержку

Глава государства поблагодарил Лауру Фернандес Дельгадо и Коста-Рику за поддержку Украины. В частности, речь идет о позиции страны во время голосований по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Зеленский отметил участие Коста-Рики в работе по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и привлечению РФ к ответственности за совершенные преступления, в частности за преступление агрессии.

Украина и Коста-Рика могут усилить сотрудничество

В ходе беседы стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества между государствами. По словам Зеленского, существует ряд сфер, где партнерство Украины и Коста-Рики может дать положительные результаты.

Читайте также:

Отдельно президент отметил, что Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности.

"Договорились, что команды поработают над возможным форматом нашей встречи", — сообщил Зеленский.

Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у безпеці - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности, реализацию Drone Deal, а также вопросы продовольственной безопасности.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. В ходе переговоров стороны обсудили поддержку украинского энергетического сектора, развитие экономических и логистических проектов, а также возможное участие Сербии в восстановлении Украины.

Владимир Зеленский Коста-Рика война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации