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Главная Новости дня Зеленский обсудил с Саудовской Аравией Drone Deal и безопасность

Зеленский обсудил с Саудовской Аравией Drone Deal и безопасность

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 18:35
Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии сделку по беспилотникам: подробности
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с наследником престола Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, реализацию Drone Deal и продовольственную безопасность.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Украина и Саудовская Аравия укрепят сотрудничество

По словам президента, Украина регулярно поддерживает контакты с международными партнерами в целях укрепления безопасности. В ходе беседы с наследным принцем были обсуждены сферы, в которых Киев и Эр-Рияд могут помочь друг другу в защите жизни людей.

Особое внимание уделили договоренностям в рамках Drone Deal между Украиной и Саудовской Аравией. Зеленский отметил, что стороны определили шаги, которые планируют реализовать в ближайшее время.

Зеленский рассказал о договоренностях Саудовской Аравии

Мухаммад бин Салман также проинформировал украинского президента о договоренностях Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном и перспективах дальнейшего сотрудничества.

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Зеленский и наследный принц скоординировали позиции и контакты, чтобы Украина и Саудовская Аравия могли усилить взаимодействие в сфере продовольственной безопасности.

Президент подчеркнул, что этот вопрос имеет глобальное значение, поскольку продовольственная безопасность остается важной потребностью для многих стран мира.

Зеленський обговорив із Саудівською Аравією Drone Deal і безпеку - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что благодаря формату Drone Deals Украина вышла на новый уровень военного сотрудничества с ключевыми союзниками. Президент сообщил, что на данный момент соглашения в рамках Drone Deals уже заключены с девятью странами, а еще 15 договоренностей находятся на стадии подготовки.

Ранее Новини.LIVE писали, что Турция может передать Украине 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270. Кроме того, речь идет о поставках десятков тысяч боеприпасов.

Владимир Зеленский Саудовская Аравия дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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