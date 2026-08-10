Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии сделку по беспилотникам: подробности

Зеленский обсудил с Саудовской Аравией Drone Deal и безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с наследником престола Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, реализацию Drone Deal и продовольственную безопасность.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.
Украина и Саудовская Аравия укрепят сотрудничество
По словам президента, Украина регулярно поддерживает контакты с международными партнерами в целях укрепления безопасности. В ходе беседы с наследным принцем были обсуждены сферы, в которых Киев и Эр-Рияд могут помочь друг другу в защите жизни людей.
Особое внимание уделили договоренностям в рамках Drone Deal между Украиной и Саудовской Аравией. Зеленский отметил, что стороны определили шаги, которые планируют реализовать в ближайшее время.
Зеленский рассказал о договоренностях Саудовской Аравии
Мухаммад бин Салман также проинформировал украинского президента о договоренностях Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном и перспективах дальнейшего сотрудничества.
Зеленский и наследный принц скоординировали позиции и контакты, чтобы Украина и Саудовская Аравия могли усилить взаимодействие в сфере продовольственной безопасности.
Президент подчеркнул, что этот вопрос имеет глобальное значение, поскольку продовольственная безопасность остается важной потребностью для многих стран мира.
Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что благодаря формату Drone Deals Украина вышла на новый уровень военного сотрудничества с ключевыми союзниками. Президент сообщил, что на данный момент соглашения в рамках Drone Deals уже заключены с девятью странами, а еще 15 договоренностей находятся на стадии подготовки.
Ранее Новини.LIVE писали, что Турция может передать Украине 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270. Кроме того, речь идет о поставках десятков тысяч боеприпасов.