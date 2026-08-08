Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Турция передаст Украине 70 ракет ATACMS, 12 РСЗО M270 и боеприпасы: полный список

Турция передаст Украине 70 ракет ATACMS, 12 РСЗО M270 и боеприпасы: полный список

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 22:08
Турция передаст Украине 70 ракет ATACMS и 12 систем M270 MLRS
Запуск баллистической ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: армия США

Украина может получить от Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270. Также предусмотрена передача десятков тысяч боеприпасов.

Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США, опубликованных в официальном протоколе работы Конгресса США от 6 августа 2026 года, передает Новини.LIVE.

Что передаст Турция Украине

Согласно соответствующим документам Госдепартамента США, Турция планирует передать Украине 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями, а также 47 тысяч 203-мм кассетных артиллерийских снарядов M509A1. Отдельно предусмотрена передача 70 ракет M39 ATACMS.

  • 70 ракет M39 ATACMS — тактические баллистические ракеты общей стоимостью около 28 млн долларов.
  • 12 пусковых установок M270 MLRS — реактивные системы, способные запускать боеприпасы GMLRS и ATACMS.
  • 2 524 ракеты M26 — неуправляемые 227-мм реактивные снаряды с кассетными боевыми частями DPICM.
  • 47 000 снарядов M509A — 203-мм кассетные боеприпасы DPICM для самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион".

Общая первоначальная стоимость основного оборонного оборудования в одном из сообщений составляет около 255,9 млн долларов. Передачу планируется осуществить после завершения установленной процедуры уведомления Конгресса.

В документах указано, что вооружение будет передаваться Украине через турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

Читайте также:

Почему Турция передает вооружение

В Госдепартаменте США пояснили, что Турция стремится сократить запасы устаревших образцов вооружения и направить средства на модернизацию и поддержку имеющихся систем.

Украина, в свою очередь, планирует использовать вооружение для усиления оборонительных и наступательных возможностей огневой поддержки в войне против России. В документах также указано, что украинские военные уже имеют на вооружении боеприпасы такого же или близкого типа.

Что известно о ракетах ATACMS

M39 — ранняя серийная модификация баллистической ракеты ATACMS. Ее максимальная дальность составляет около 165 км.

Ракета оснащена инерциальной системой наведения и имеет кассетную боевую часть. Именно 70 таких ракет указаны в отдельном сообщении Госдепартамента США о предлагаемой передаче Украине.

M270 MLRS — американская гусеничная реактивная система залпового огня, которая может применять 227-мм боеприпасы семейства MLRS/GMLRS, а также ракеты ATACMS. Для Украины дополнительные установки расширят возможности применения как уже имеющихся, так и новых боеприпасов.

M26 — 227-мм неуправляемые ракеты для M270 MLRS, оснащенные кассетной боевой частью DPICM. Они предназначены прежде всего для поражения плоскостных целей, в частности скоплений техники, позиций, складов и личного состава противника.

M509A1 — американский 203-мм кассетный артиллерийский боеприпас типа DPICM/ICM. Он предназначен для использования с тяжелой артиллерией калибра 203 мм, в частности с самоходными пушками 2С7 "Пион". Такие снаряды применяются для поражения плоскостных целей и обширных районов сосредоточения техники и позиций противника.

Таким образом, речь идет о масштабной передаче Украине американского вооружения, находящегося на вооружении Турции. Однако на момент публикации это еще не означает, что вся указанная техника и боеприпасы уже переданы Украине: документы США фиксируют именно предложенную передачу и ее согласование в рамках соответствующей процедуры.

Новини.LIVE писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, программа FREYJA уже перешла к этапу активной реализации. К Антибаллистической коалиции на данный момент присоединились десять стран, а в ближайшее время ожидается присоединение других партнеров, которые имеют возможности внести вклад в развитие проекта.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время он подчеркнул, что нынешние объемы поставок остаются недостаточными, а в 2026 году они сократились по сравнению с предыдущим годом.

Турция война в Украине баллистические ракеты
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации