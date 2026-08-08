Турция передаст Украине 70 ракет ATACMS и 12 систем M270 MLRS

Запуск баллистической ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: армия США

Украина может получить от Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270. Также предусмотрена передача десятков тысяч боеприпасов.

Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США, опубликованных в официальном протоколе работы Конгресса США от 6 августа 2026 года, передает Новини.LIVE.

Что передаст Турция Украине

Согласно соответствующим документам Госдепартамента США, Турция планирует передать Украине 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 неуправляемых реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями, а также 47 тысяч 203-мм кассетных артиллерийских снарядов M509A1. Отдельно предусмотрена передача 70 ракет M39 ATACMS.

70 ракет M39 ATACMS — тактические баллистические ракеты общей стоимостью около 28 млн долларов.

12 пусковых установок M270 MLRS — реактивные системы, способные запускать боеприпасы GMLRS и ATACMS.

2 524 ракеты M26 — неуправляемые 227-мм реактивные снаряды с кассетными боевыми частями DPICM.

47 000 снарядов M509A — 203-мм кассетные боеприпасы DPICM для самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион".

Общая первоначальная стоимость основного оборонного оборудования в одном из сообщений составляет около 255,9 млн долларов. Передачу планируется осуществить после завершения установленной процедуры уведомления Конгресса.

В документах указано, что вооружение будет передаваться Украине через турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

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Почему Турция передает вооружение

В Госдепартаменте США пояснили, что Турция стремится сократить запасы устаревших образцов вооружения и направить средства на модернизацию и поддержку имеющихся систем.

Украина, в свою очередь, планирует использовать вооружение для усиления оборонительных и наступательных возможностей огневой поддержки в войне против России. В документах также указано, что украинские военные уже имеют на вооружении боеприпасы такого же или близкого типа.

Что известно о ракетах ATACMS

M39 — ранняя серийная модификация баллистической ракеты ATACMS. Ее максимальная дальность составляет около 165 км.

Ракета оснащена инерциальной системой наведения и имеет кассетную боевую часть. Именно 70 таких ракет указаны в отдельном сообщении Госдепартамента США о предлагаемой передаче Украине.

M270 MLRS — американская гусеничная реактивная система залпового огня, которая может применять 227-мм боеприпасы семейства MLRS/GMLRS, а также ракеты ATACMS. Для Украины дополнительные установки расширят возможности применения как уже имеющихся, так и новых боеприпасов.

M26 — 227-мм неуправляемые ракеты для M270 MLRS, оснащенные кассетной боевой частью DPICM. Они предназначены прежде всего для поражения плоскостных целей, в частности скоплений техники, позиций, складов и личного состава противника.

M509A1 — американский 203-мм кассетный артиллерийский боеприпас типа DPICM/ICM. Он предназначен для использования с тяжелой артиллерией калибра 203 мм, в частности с самоходными пушками 2С7 "Пион". Такие снаряды применяются для поражения плоскостных целей и обширных районов сосредоточения техники и позиций противника.

Таким образом, речь идет о масштабной передаче Украине американского вооружения, находящегося на вооружении Турции. Однако на момент публикации это еще не означает, что вся указанная техника и боеприпасы уже переданы Украине: документы США фиксируют именно предложенную передачу и ее согласование в рамках соответствующей процедуры.

Новини.LIVE писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, программа FREYJA уже перешла к этапу активной реализации. К Антибаллистической коалиции на данный момент присоединились десять стран, а в ближайшее время ожидается присоединение других партнеров, которые имеют возможности внести вклад в развитие проекта.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время он подчеркнул, что нынешние объемы поставок остаются недостаточными, а в 2026 году они сократились по сравнению с предыдущим годом.