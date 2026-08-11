Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у безпеці

Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у безпеці

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 21:47
Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у сфері безпеки
Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо. Сторони обговорили підтримку України, співпрацю між країнами та можливість особистої зустрічі.

Про це Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський подякував Коста-Риці за підтримку

Глава держави подякував Лаурі Фернандес Дельгадо та Коста-Риці за підтримку України. Зокрема, йдеться про позицію країни під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Також Зеленський відзначив участь Коста-Рики у роботі щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія, та притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини, зокрема за злочин агресії.

Україна та Коста-Рика можуть посилити співпрацю

Під час розмови сторони також обговорили перспективні напрямки співпраці між державами. За словами Зеленського, існує низка сфер, де партнерство України та Коста-Рики може дати позитивні результати.

Читайте також:

Окремо президент зазначив, що Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки.

"Домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом нашої зустрічі", — повідомив Зеленський.

Зеленський: Коста-Рика зацікавилась досвідом України у безпеці - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час розмови сторони обговорили подальше співробітництво у сфері безпеки, реалізацію Drone Deal, а також питання продовольчої безпеки.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Під час переговорів сторони обговорили підтримку українського енергетичного сектору, розвиток економічних і логістичних проєктів, а також можливу участь Сербії у відновленні України.

Володимир Зеленський Коста-Рика війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації