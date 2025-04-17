Санкции против производителей Искандеров — Зеленский анонсировал ограничения против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против российских пропагандистов и производителей ракет "Искандер" будут введены санкции.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время брифинга в четверг, 17 апреля.

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Санкции против российских производителей "Искандеров"

"Завтра мной будет введено два важных пакета санкций против пропагандистов Кремля и производителей "Искандеров", — сказал Зеленский.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что США хотят помочь Украине и ввести санкции против РФ. В Палате представителей США 14 апреля представили соответствующий законопроект.

Напомним, 12 апреля Зеленский ввел санкции против пророссийских деятелей и журналистов.

Кроме того, президент ввел ограничения против четырех человек. В список попали бывшие чиновники и бизнесмены.