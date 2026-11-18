Люди под зонтиками во время дождя на улице в ветреную погоду. Фото: УНІАН

В четверг, 19 ноября, в Украине сохранится теплая для этого времени года погода, однако атмосферные фронты принесут осадки в ряд областей. Больше всего дождей ожидается на востоке и юго-востоке страны. На западе порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в Карпатах ожидается мокрый снег. На юге температура поднимется до +16 °C.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометеорологического центра и сервиса Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Карта осадков по Украине. Скриншот: meteoprog

Где в Украине завтра ожидаются сильные дожди

По прогнозу синоптиков, в ночь на 19 ноября дожди пройдут в большинстве областей Украины. Днем осадки преимущественно сохранятся на Левобережье и в Закарпатье.

Больше всего дождей прогнозируют в восточных и юго-восточных областях. В частности, значительные осадки возможны в Донецкой и Запорожской областях.

В Харькове, Луганске, Днепре и Полтаве также прогнозируется дождливая погода в течение суток.

Читайте также:

В то же время в Киеве, Виннице, Черкассах, Житомире и большинстве западных городов днем существенных осадков не ожидается.

Где завтра усилится ветер

В четверг в Украине будет преобладать западный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Самые сильные порывы прогнозируются в западных областях. Местами скорость ветра будет достигать 15–20 м/с.

Такие погодные условия будут связаны с прохождением атмосферных фронтов, которые постепенно будут двигаться на восток.

Карта прогноза ветра по Украине. Скриншот: meteoprog

Температура воздуха в Украине 19 ноября

Несмотря на дожди и ветер, в Украине будет достаточно тепло.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +8 °C. Днем столбики термометров будут показывать +8...+13 °C.

Теплее всего будет в южных областях. Там ночью прогнозируют +7...+12 °C, а днем воздух прогреется до +11...+16 °C.

В частности, в Одессе, Николаеве и Херсоне ожидается около +14 °C. В Запорожье температура составит +11 °C.

Прохладнее будет на северо-востоке. В Сумах днём прогнозируют около +7 °C, в Чернигове — +8 °C.

Карта температуры воздуха. Скриншот: meteoprog

Погода в Карпатах завтра

В горных районах погода будет значительно прохладнее, чем на остальной территории Украины.

В ночь на четверг в Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег. Днем возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит около 0 °C, а днем поднимется до +2...+7 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ещё до начала календарной зимы в Европе возможно потепление. Температура воздуха может превышать многолетние показатели, особенно на юго-востоке континента.

Также Новини.LIVE писали, что до конца ноября геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно спокойной. Сильных магнитных бурь не прогнозируют, однако метеозависимым людям рекомендуют следить за обновлениями прогнозов.