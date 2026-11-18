Люди під парасольками під час дощу на вулиці у вітряну погоду. Фото: УНІАН

У четвер, 19 листопада, в Україні збережеться тепла для цієї пори року погода, однак атмосферні фронти принесуть опади в низку областей. Найбільше дощитиме на сході та південному сході країни. На заході пориви вітру сягатимуть 20 м/с, а в Карпатах очікується мокрий сніг. На півдні температура підніметься до +16 °C.

Про це свідчать прогнози Українського гідрометеорологічного центру та сервісу Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Мапа опадів по Україні. Скриншот: meteoprog

Де в Україні завтра очікуються сильні дощі

За прогнозом синоптиків, у ніч проти 19 листопада дощитиме в більшості областей України. Вдень опади переважно збережуться на Лівобережжі та Закарпатті.

Найбільше дощів прогнозують у східних і південно-східних областях. Зокрема, значні опади можливі на Донеччині та Запоріжжі.

У Харкові, Луганську, Дніпрі та Полтаві також прогнозують дощову погоду протягом доби.

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Водночас у Києві, Вінниці, Черкасах, Житомирі та більшості західних міст удень істотних опадів не очікується.

Де завтра посилиться вітер

У четвер в Україні переважатиме західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

Найсильніші пориви прогнозують у західних областях. Місцями швидкість вітру досягатиме 15–20 м/с.

Такі погодні умови будуть пов'язані з проходженням атмосферних фронтів, які поступово рухатимуться на схід.

Мапа прогнозу вітру по Україні. Скриншот: meteoprog

Температура повітря в Україні 19 листопада

Попри дощі та вітер, в Україні залишатиметься досить тепло.

Уночі температура повітря становитиме від +2 до +8 °C. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C.

Найтепліше буде в південних областях. Там уночі прогнозують +7...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +11...+16 °C.

Зокрема, в Одесі, Миколаєві та Херсоні очікується близько +14 °C. У Запоріжжі температура становитиме +11 °C.

Прохолодніше буде на північному сході. У Сумах удень прогнозують близько +7 °C, у Чернігові — +8 °C.

Мапа температури повітря. Скриншот: meteoprog

Погода в Карпатах завтра

У гірських районах погода буде значно прохолоднішою, ніж на решті території України.

У ніч проти четверга в Карпатах очікуються дощ і мокрий сніг. Удень можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме близько 0 °C, а вдень підніметься до +2...+7 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ще до початку календарної зими в Європі можливе потепління. Температура повітря може перевищувати багаторічні показники, особливо на південному сході континенту.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця листопада геомагнітна обстановка залишатиметься переважно спокійною. Сильних магнітних бур не прогнозують, проте метеозалежним людям радять стежити за оновленнями прогнозів.