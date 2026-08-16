Прогноз погоды в Украине на 17 августа — Укргидрометцентр прогнозирует жару и дожди

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 августа, в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В то же время в западных и части северных областей местами возможны кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке температура воздуха местами будет подниматься до +35°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на 17 августа переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Кратковременные дожди и грозы днем возможны местами в большинстве западных и северных областей.

Прогноз погоды на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью составит +15…+20°, днем — +26…+31°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Таким образом, 17 августа в Украине будет тепло, а самые высокие температуры ожидаются на юге и востоке. В то же время жителям западных регионов стоит учесть вероятность локальных дождей и гроз.

Прогноз погоды от Meteoprog

По данным Meteoprog, теплее всего 17 августа будет в южных и восточных областях. В Донецкой, Луганской и Запорожской областях дневная температура может достичь +31…+34°, а в Херсонской и Николаевской областях — до +35°. В Одесской области прогнозируют до +33°, в Крыму — до +35°.

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Прогноз погоды в Украине 17 августа. Фото: Meteoprog

В центральных областях также будет жарко: днем ожидается до +30…+33°. В Киевской области температура поднимется примерно до +30…+31°, в Черниговской — до +30°.

Зато в западных областях погода останется наиболее нестабильной. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях возможны кратковременные дожди. В Ивано-Франковской области и Закарпатье также прогнозируются грозы. Температура на западе днем будет колебаться преимущественно в пределах +25…+32°, теплее всего будет в Закарпатье.

Как сообщали Новини.LIVE, медики отмечают, что сильная жара может быть особенно опасной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детей и беременных. Из-за высоких температур организм испытывает дополнительную нагрузку, что повышает риск обезвоживания и других осложнений.

Как сообщали Новини.LIVE, август 2026 года в Украине ожидается более жарким, чем климатическая норма, и с дефицитом осадков. По прогнозам метеорологов, среднемесячная температура может превысить обычные показатели на 1–3 °C.