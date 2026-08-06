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Главная Новости дня Врач назвала ошибку, которую допускают люди, пытаясь охладиться в жару

Врач назвала ошибку, которую допускают люди, пытаясь охладиться в жару

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 09:14
Как пережить аномальную жару: советы семейного врача
Люди охлаждаются под распылителем. Фото: Reuters

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и беременные женщины тяжелее всего переносят пиковые температуры из-за повышенной нагрузки на организм. Чтобы избежать обезвоживания и критических последствий для здоровья во время сильной жары, медики советуют отказаться от пребывания в холодных помещениях, пить воду небольшими порциями и охлаждаться с помощью влажных салфеток.

В частности, такие советы дала семейный врач Александра Мельничук в эксклюзивном эфире День.LIVE.

Как охладить организм в жару без вреда для здоровья

Врач объяснила, что высокая температура заставляет тело активно терять влагу, что напрямую влияет на работу внутренних органов.

"Ведь когда мы находимся в жаре, мы потеем, усиливается периферический кровоток и увеличивается нагрузка на наше сердце", — отметила эксперт.

Врач предостерегла пациентов с гипертонией от попыток самостоятельно корректировать лечение, даже если их самочувствие меняется. Она подчеркнула, что в сильную жару артериальное давление падает, поэтому таким людям может потребоваться корректировка антигипертензивной терапии.

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"Но я призываю не делать этого самостоятельно, а все-таки проконсультироваться с вашим врачом, чтобы не навредить себе", — подчеркнула Мельничук.

Дополнительная опасность заключается в том, что некоторые лекарства могут искажать ощущение жажды, из-за чего пациенты рискуют неправильно оценить собственное состояние и пропустить момент обезвоживания.

Еще одной распространенной ошибкой в жаркие дни является создание слишком большого контраста между раскаленным воздухом на улице и искусственно охлажденными помещениями.

Конечно, в жару хочется как можно быстрее охладиться, но на самом деле переход из 40-градусной жары в салон автомобиля с температурой +20 °C становится шоком для организма.

"Обычно при таком перепаде температуры происходит спазм сосудов. Поэтому, действительно, желательно, чтобы не было таких резких перепадов", — предупредила специалистка и добавила, что для избежания подобных рисков температуру на кондиционерах следует устанавливать на уровне комфортных +24...+25 °C.

Для безопасного пребывания на улице врач советует максимально ограничить выходы из дома в часы пиковой солнечной активности. Если же избежать прогулки или долгой поездки невозможно, необходимо периодически заходить в прохладные помещения для отдыха.

Также снизить риск перегрева поможет свободная одежда из натуральных тканей, таких как лен или хлопок, а также обязательное ношение головных уборов и кремов с солнцезащитным эффектом.

Быстро охладить тело в пути можно с помощью обычных влажных салфеток или полотенца, которыми стоит протирать кожу. Однако главным правилом выживания в таких погодных условиях остается правильный питьевой режим. Врач советует пить воду часто, но небольшими глотками.

"Самое страшное в этой жаре — это именно обезвоживание. Поэтому, чтобы его не допустить, лучше постоянно, понемногу, но пить воду", — резюмировала Мельничук.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, в частности Натальи Диденко, 6 августа Украину накроет сильная жара, которая начнет постепенно ослабевать с 7 августа. Вместе с тем она предупредила о сильных грозах и шквалах из-за резкого изменения атмосферных фронтов.

Кроме того, последствия глобальных климатических изменений уже стали реальностью для отечественных аграриев: на украинском Полесье благодаря более мягким зимам и удлиненному вегетационному периоду появилась возможность выращивать растения, которые традиционно были характерны для южных регионов. Однако наряду с новыми агрономическими перспективами агропроизводители сталкиваются и с серьезными вызовами.

врачи погода в Украине аномальная жара полезные советы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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