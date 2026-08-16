Прогноз погоди в Україні на 17 серпня — Укргідрометцентр прогнозує спеку та дощі

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 серпня, в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. Водночас у західних і частині північних областей місцями можливі короткочасні дощі та грози. На півдні й сході температура повітря подекуди підніматиметься до +35°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують на 17 серпня мінливу хмарність та переважно суху погоду. Короткочасні дощі й грози вдень можливі місцями у більшості західних та північних областей.

Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі становитиме +15…+20°, вдень — +26…+31°. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Таким чином, 17 серпня в Україні буде тепло, а найвищі температури очікуються на півдні та сході. Водночас жителям західних регіонів варто врахувати ймовірність локальних дощів та гроз.

Прогноз погоди від Meteoprog

За даними Meteoprog, найтепліше 17 серпня буде у південних та східних областях. На Донеччині, Луганщині та Запоріжжі температура вдень може сягнути +31…+34°, а на Херсонщині та Миколаївщині — до +35°. На Одещині прогнозують до +33°, у Криму — до +35°.

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Прогноз погоди в Україні 17 серпня. Фото: Meteoprog

У центральних областях також буде спекотно: вдень очікується до +30…+33°. На Київщині температура підніметься приблизно до +30…+31°, на Чернігівщині — до +30°.

Натомість західні області залишатимуться найбільш нестійкими за погодними умовами. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях можливі короткочасні дощі. На Івано-Франківщині та Закарпатті прогнозують також грози. Температура на заході вдень коливатиметься переважно в межах +25…+32°, найтепліше буде на Закарпатті.

Як повідомляли Новини.LIVE, медики наголошують, що сильна спека може бути особливо небезпечною для людей із серцево-судинними захворюваннями, дітей та вагітних. Через високі температури організм зазнає додаткового навантаження, що підвищує ризик зневоднення та інших ускладнень.

Як повідомляли Новини.LIVE, серпень 2026 року в Україні очікується спекотнішим за кліматичну норму та з дефіцитом опадів. За прогнозами метеорологів, середньомісячна температура може перевищити звичайні показники на 1–3 °C.