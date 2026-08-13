Замораживание фронта и окончание войны — интервью с командиром РДК

Денис Капустин, основатель и командир РДК

Галина Остаповец Журналист

Решатся ли россияне на протесты после выборов в Госдуму 20 сентября и закончится ли война в этом году — читайте во второй части интервью с командиром РДК Денисом Капустиным White Rex.

В первой части интервью читайте, решится ли Путин на масштабную мобилизацию в России и как атаки украинских дронов на склады Wildberries влияют на россиян.

Ожидаете ли вы протесты после парламентских выборов в России?

— Не думаю, что нас ждут сценарии, подобные белорусскому 20-го года (протесты в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года. — ред.). Думаю, россияне прекрасно понимают тот заоблачный уровень жесткости российских силовиков, которые только и ждут возможности выйти на площади и избивать до крови протестующих.

Поэтому не думаю, что протесты будут проходить в такой форме.

Кто, по вашему мнению, воюет в Украине — Путин или все-таки российский народ? Ведь на территории Украины 700–800 тысяч россиян.

— С первых дней войны я говорил, что я против персонификации этой войны. После смерти Сталина Советский Союз ещё 40 лет существовал и пил кровь российского народа, расширял ядерный потенциал, который мог многократно уничтожить земной шар.

Поэтому да, Путин — во главе этой войны. В Кремле огромная команда людей, настроенная на тотальное уничтожение всего украинского государства, уничтожение западного мира. И многие россияне поддерживают это.

Но большинство солдат путинской армии не идеологизированы. Это люди, которые не нашли другого способа и возможности заработать себе на жизнь. Они просто уехали на заработки. Недавно спрашивал у одного военнопленного, что он думает об этой войне, зачем она нужна. Он ответил: «Наверное, за территорию». Я ему говорю: «Ты гражданин самой большой в мире страны, нам ещё нужны территории?» А он такой: «Ну, не знаю».

И я понимаю, что он идеологически не мотивирован, его мотивирует только материальная выгода. С этим сложно что-то поделать. Когда население страны зажато в бедности и единственная возможность выбраться из неё — получить контракт на так называемую «специальную военную операцию», то для многих это является достаточной причиной отправиться сюда.

Понятно, что кого-то заманивают обманом, кому-то что-то обещают: что ты тракторист, а будешь танкистом, или раз ты музыкант — будешь петь или танцевать. Но в итоге все они оказываются в одном окопе и идут вперед. Но уже поздно.

К тому же российская пропаганда до сих пор пытается накалить настроения в обществе, утверждая, что вот наша армия идёт вперёд, это армия, которая атакует и побеждает. Конечно, некоторым хочется быть частью атакующей армии, а не армии, которая обороняется. Правда, в реальности всё совсем не так.

Недавно читал, что средняя продолжительность жизни российского солдата в войне на Украине составляет 25 минут, пока в него не влетит дрон.

Так все-таки кто ведет войну против Украины — российский народ или Путин?

— Я бы сказал так: часть российского народа. Объективно есть люди, которые против войны, их голос раньше вообще не звучал. Они просто сидели и не поддерживали. Но сейчас их голос начинает прорастать и пробиваться. И это очень важно. Украинские атаки по российским НПЗ дали россиянам импульс.

Удар по российскому НПЗ

Но да, до сих пор есть много людей, которые горячо поддерживают политику Путина. В любом обществе так бывает. Но россиянам понятно, что победы не будет.

Как эта война может закончиться и когда это может произойти?

— С дипломатической точки зрения мы можем говорить лишь о каком-то перемирии. Пожалуй, оно зафиксирует базовое противоречие между Россией и Украиной.

Россия, безусловно, своих заявленных целей не достигла: ни один крупный украинский город не находится под контролем РФ. То есть вариант замораживания конфликта по нынешней линии фронта их не устроит. Украинскую сторону тоже не устроит оккупация территорий и разрушенный промышленный потенциал. И в российском, и в украинском обществе сторонники войны будут выступать за то, чтобы дожать противника. В Украине ещё будут добавлять, что это не тот результат, который нас устраивает, там наши люди, нам такое не подходит. Ведь Донецк, Крым, Донбасс, Луганск — наша территория и наши земли.

Но я, как и в первый день войны, который многим казался катастрофическим, всё равно продолжаю верить в победу Украины. Объективно, на поле боя мне её представить сложно, как ни крути.

Российская армия — это большая и, к сожалению, современная и эволюционная военная машина. Там тоже достаточно много умных людей. Напомню вам, что именно РФ первой начала массово использовать дроны на оптоволокне. Поэтому их технологический потенциал достаточно высок, и они хорошо обучаются.

Ну и в финансовом плане они не пожалеют ни копейки на войну. Кстати, сейчас уже говорят, что на войну могут забирать даже банковские вклады россиян, заменяя их на военные облигации.

Но для победы нужен комплекс мер. Это экономические, политические и, конечно же, военные меры. Уничтожение теневого танкерного флота РФ, как я считаю, очень серьезно ударяет по доходам РФ и их энергоносителям. Удары по ОПК и НПЗ также очень важны. Ведь уничтожение какого-либо крупного военного предприятия означает его вывод из игры на очень длительный срок.

Параллельно с этим должна продолжаться дипломатическая изоляция. Но игла Кощея всё-таки находится в Крыму. Это жемчужина внешнеполитического курса Путина.

Это всё ещё важно?

— Жителю Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска такие названия городов, как Бахмут или Солидар, ничего не скажут. А вот Крым, который он знает с детства и в который он теперь не может поехать на отдых, — это уже другое дело. Тем более что россияне считают Симферополь и Севастополь российскими городами. Мол, они проиграли войну за Крым в XIX веке, а сейчас выиграли её. Без крови. И всё это для них до сих пор имеет сакральное значение.

Чем запомнится Путин за свои 25 лет у власти? Крымом! Поэтому его потеря очень больно ударит и по внутренней стабильности, и по партии власти, и по всем их решениям. Битва за Крым будет очень важной. Но если она будет выиграна — пошатнется фронт и начнет трещать российское государство. Но до этого ещё далеко, объективно говоря. Надо воевать и работать.

Удары по Крыму

А верите ли вы в перемирие или замораживание этой войны в этом году? Особенно в условиях, когда обе страны готовятся к сложной зиме.

— Да, сложная зима для России — это большое изменение в российской риторике. Уже даже Соловьев с экранов говорит: «Готовьтесь к тяжелой зиме». То есть раньше они готовили то Европу, то Украину к суровой зиме, а теперь предлагают готовиться самим. Это очень хороший знак, и это означает, что они реалистично оценивают военные возможности Украины.

Они понимают, куда будут нанесены удары. И понятно, что теперь всё идёт совсем не так.

Другое дело, что я не делаю каких-либо прогнозов. Помню, как в январе этого года все жили в ожидании. Что вот Дональд Трамп придет — наведет порядок, всех помирит и все будет хорошо. И это было довольно серьезное падение мотивации. Многие украинские солдаты не хотели умереть в последний день войны или в последнюю неделю. Потому что все ждали, что вот сейчас все это закончится.

А в российской армии, наоборот, наблюдался резкий всплеск числа контрактников. Все поспешили успеть получить льготы, статус ветерана ОСО, получить какие-то деньги. Я уверен, что большинство этих январских контрактников наше интервью не прочитают, потому что уже давно стали удобрением на украинской земле.

Ведь вместо льгот они получили пулю или украинский дрон. Поэтому сейчас уже никто не делает особых прогнозов об окончании войны.

Напомним, массированный удар по Запорожью в ночь на 11 августа унес жизни шестерых человек. Еще двадцать получили ранения. Россия нанесла удар по городу баллистическими ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

По словам заместителя командира 3-го армейского корпуса Максима Жорина, Россию можно заставить сесть за стол переговоров только при условии комплексного давления. Это одновременное воздействие на военный потенциал, экономику и политическую ситуацию внутри страны.