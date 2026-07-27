Заместитель главы Минздрава Слободниченко уходит с должности из-за разногласий с Ляшко

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко. Фото: Слободниченко/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Марина Слободниченко покидает свой пост. Причиной она назвала разногласия с министром здравоохранения Виктором Ляшко относительно дальнейшего внедрения евроинтеграционных реформ, прежде всего создания Украинского фармацевтического агентства. В то же время чиновница заявила, что реформа должна быть реализована без отступления от первоначальной концепции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марины Слободниченко, сделанное в понедельник, 27 июля.

Почему Слободниченко покидает Минздрав

По словам Слободниченко, решение покинуть пост было взвешенным, и она долго его обдумывала. Основной причиной стали разногласия с министром здравоохранения Виктором Ляшко относительно того, как должны реализовываться евроинтеграционные реформы в сфере здравоохранения. Больше всего стороны не смогли прийти к общей позиции по вопросу создания Украинского фармацевтического агентства.

В своем посте чиновница также поблагодарила Виктора Ляшко за три года совместной работы. По ее словам, за это время удалось значительно продвинуть евроинтеграционные процессы в сфере здравоохранения и начать масштабную реформу фармацевтического сектора. В то же время она выразила надежду, что команда Минздрава доведет реформу до конца в соответствии с первоначальным планом.

"Решение взвешенное и долго обдуманное мной. Почему? У нас с министром не совпали взгляды на то, как должны продвигаться евроинтеграционные реформы, и поэтому мы вдвоем не видим возможности продолжить работу вместе. Особенно в вопросе создания Украинского фармацевтического агентства. Я благодарна Виктору Ляшко за 3 года совместной работы, нам удалось вывести на высокий уровень евроинтеграционные процессы в сфере здравоохранения и начать сложную реформу. Но у каждого свои взгляды, и в любом случае я искренне верю, что команда Министерства здравоохранения доведет до конца это необходимое для всех дело. И искренне хочу верить, что пойдут именно тем путем, как мы планировали, и ни шагу назад", — пояснила Слободниченко.

Что известно о создании Украинского фармацевтического агентства

Слободниченко напомнила, что в июне 2026 года было принято решение о создании Украинского фармацевтического агентства за семь месяцев до начала его работы, запланированной на 1 января 2027 года. Одновременно правительство приняло решение о ликвидации Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госликслужбы).

По словам чиновницы, это решение было долгожданным и получило поддержку как профильного парламентского комитета, так и бизнес-ассоциаций.

Она также сообщила, что в июле 2026 года началось формирование конкурсной комиссии для избрания руководителя нового агентства при участии международных организаций. Кандидатуры международных экспертов принимаются до 31 июля 2026 года, а сам конкурс планируется провести в октябре 2026 года.

По мнению Слободниченко, риск того, что агентство не начнет работу, существует, как и при любой масштабной реформе, однако он незначителен и зависит прежде всего от устойчивости власти и скорости принятия необходимых решений. В то же время она предостерегла от возможного пересмотра концепции создания нового органа и его фактического превращения в "переименованную" Гослекслужбу, чего она категорически не поддерживает. Еще одним вызовом она назвала возможную неудачу при проведении конкурса на должность руководителя агентства.

В то же время Слободниченко подчеркнула, что большинство вопросов, связанных с запуском нового органа, носят рабочий характер и требуют практических решений, а не разговоров о невозможности реализации реформы:

"Риск того, что Агентство не будет запущено? Он есть, как и всегда при сложных реформах. Но риск не значителен — зависит в большей степени от устойчивости власти и скорости процессов. Есть несколько "камней преткновения": включаем "заднюю" и меняем логику создания Агентства на условное "переименование ДЛС" (что я категорически не поддерживаю). Не избирают руководителя Агентства — (но здесь есть Вариант В). Есть много рабочих вопросов, которые просто нужно решать, закатав рукава, а не рассказывать, "как это все невозможно".

Какой план действий предложила Слободниченко

Отдельно в своём заявлении чиновница описала возможный сценарий, если конкурс на должность руководителя Украинского фармацевтического агентства не удастся провести с первой попытки. По её мнению, в таком случае правительство могло бы назначить заместителя и временно возложить на него исполнение обязанностей руководителя нового органа до завершения повторного конкурса. По словам Слободниченко, это позволит бесперебойно обеспечить работу агентства и продолжить все запущенные процессы.

"В случае, если конкурс (и только в этом случае) не удастся провести с первого раза, целесообразно назначить решением правительства заместителя и возложить на него временно (до избрания руководителя по результатам конкурса) исполнение обязанностей руководителя. Конкурс следует запустить заново. Это позволит без риска обеспечить продолжение всех процессов", — пояснила чиновница.

Кроме того, Слободниченко сообщила, что в настоящее время особое внимание уделяется переходному периоду от Гослекслужбы к Украинскому фармацевтическому агентству. По её словам, этот процесс проходит под четким контролем и руководством министра здравоохранения, а механизм правопреемства должен обеспечить бесперебойную передачу всех функций от Гослекслужбы новому органу.

Также чиновница отметила, что уже подготовлены изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах". Они должны формализовать переходный период для Государственного экспертного центра, а также урегулировать финансовые вопросы деятельности Украинского фармацевтического агентства, в частности в части вывода услуг по регистрации лекарственных средств из разряда административных.

Скриншот сообщения Слободниченко/Facebook

Скриншот сообщения Слободниченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со следующего учебного года все абитуриенты медицинских вузов будут проходить военную подготовку параллельно с обучением. По окончании обучения они будут получать звание офицера запаса. По его словам, создание военных кафедр является выполнением принятых Верховной Радой законодательных изменений.

Новини.LIVE также писали, что молодые медики, которые подписывают трехлетний контракт на работу в прифронтовых общинах или сельской местности, могут получить 200 тыс. грн подъемных. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, программа также предусматривает возможность приобретения жилья.