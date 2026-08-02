ПВО Украины уничтожила более 445 тысяч воздушных целей за время большой войны

За время полномасштабной войны ПВО Украины уничтожила более 445 тысяч воздушных целей
За время полномасштабной войны украинская противовоздушная оборона уничтожила более 445 тысяч воздушных целей. За этот период авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч вылетов. В Воздушных силах ВСУ подвели итоги работы защитников украинского неба.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ в воскресенье, 2 августа.
Воздушные силы ВСУ о работе ПВО за время полномасштабной войны
С первых минут полномасштабного вторжения России воины Воздушных сил встали на защиту украинского неба. Несмотря на массированные ракетные и авиационные удары, им удалось сохранить управляемость системы противовоздушной обороны, поднять в небо истребители и вступить в бой. В Воздушных силах отметили, что это не позволило врагу достичь его главной цели — покорить Украину.
В ведомстве подчеркнули, что летчики, зенитчики, военнослужащие радиотехнических войск, бойцы беспилотных подразделений, а также специалисты связи и обеспечения ежедневно выполняют свои задачи, завоевывая превосходство в небе. Результатом их работы стали тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, а также сотни уничтоженных наземных целей противника.
По данным Воздушных сил, с 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины уничтожила более 445 000 воздушных целей. Среди них:
- 91 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";
- 794 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 809 крылатых ракет Х-101 (Х-555/Х-55);
- 13 крылатых ракет Х-22/32;
- 12 противокорабельных ракет "Оникс";
- 294 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 346 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23;
- 12 противокорабельных ракет "Циркон";
- 622 управляемые авиационные ракеты;
- более 70 ракет других типов;
- 65 618 ударных БпЛА типа Shahed;
- 20 286 разведывательных БпЛА;
- 10 604 БпЛА "Lancet";
- 342 585 БпЛА других типов.
Также в Военно-воздушных силах сообщили, что в течение 2022–2026 годов авиация Военно-воздушных сил совершила 38 367 самолетных вылетов. Из них 12 280 были выполнены для огневого поражения и авиационной поддержки войск, а 21 524 — для истребительного авиационного прикрытия.
Кроме того, за годы полномасштабной войны авиация Сил обороны Украины уничтожила более 12 000 воздушных целей. Также были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что помнят павших побратимов, гордятся теми, кто до сих пор находится в строю и продолжает бой, и поблагодарили каждого, кто защищает украинское небо.
Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту украинского неба. Он подчеркнул, что за годы полномасштабной войны Воздушные силы значительно укрепились, а украинский воздушный щит стал одним из самых сильных в Европе.
Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов также поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно они первыми отражают российские ракетные удары и атаки дронов, защищая украинские города и критически важную инфраструктуру. Также Буданов почтил память воинов, погибших при обороне Украины.