ПВО Украины уничтожила более 445 тысяч воздушных целей за время большой войны

Украинский пилот. Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ/Facebook

За время полномасштабной войны украинская противовоздушная оборона уничтожила более 445 тысяч воздушных целей. За этот период авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч вылетов. В Воздушных силах ВСУ подвели итоги работы защитников украинского неба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ в воскресенье, 2 августа.

Воздушные силы ВСУ о работе ПВО за время полномасштабной войны

С первых минут полномасштабного вторжения России воины Воздушных сил встали на защиту украинского неба. Несмотря на массированные ракетные и авиационные удары, им удалось сохранить управляемость системы противовоздушной обороны, поднять в небо истребители и вступить в бой. В Воздушных силах отметили, что это не позволило врагу достичь его главной цели — покорить Украину.

В ведомстве подчеркнули, что летчики, зенитчики, военнослужащие радиотехнических войск, бойцы беспилотных подразделений, а также специалисты связи и обеспечения ежедневно выполняют свои задачи, завоевывая превосходство в небе. Результатом их работы стали тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, а также сотни уничтоженных наземных целей противника.

По данным Воздушных сил, с 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины уничтожила более 445 000 воздушных целей. Среди них:

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91 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

794 крылатые ракеты "Калибр";

2 809 крылатых ракет Х-101 (Х-555/Х-55);

13 крылатых ракет Х-22/32;

12 противокорабельных ракет "Оникс";

294 крылатые ракеты "Искандер-К";

346 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23;

12 противокорабельных ракет "Циркон";

622 управляемые авиационные ракеты;

более 70 ракет других типов;

65 618 ударных БпЛА типа Shahed;

20 286 разведывательных БпЛА;

10 604 БпЛА "Lancet";

342 585 БпЛА других типов.

Также в Военно-воздушных силах сообщили, что в течение 2022–2026 годов авиация Военно-воздушных сил совершила 38 367 самолетных вылетов. Из них 12 280 были выполнены для огневого поражения и авиационной поддержки войск, а 21 524 — для истребительного авиационного прикрытия.

Кроме того, за годы полномасштабной войны авиация Сил обороны Украины уничтожила более 12 000 воздушных целей. Также были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что помнят павших побратимов, гордятся теми, кто до сих пор находится в строю и продолжает бой, и поблагодарили каждого, кто защищает украинское небо.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту украинского неба. Он подчеркнул, что за годы полномасштабной войны Воздушные силы значительно укрепились, а украинский воздушный щит стал одним из самых сильных в Европе.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов также поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что именно они первыми отражают российские ракетные удары и атаки дронов, защищая украинские города и критически важную инфраструктуру. Также Буданов почтил память воинов, погибших при обороне Украины.