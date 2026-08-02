ППО України знищила понад 445 тисяч повітряних цілей за час великої війни

Український пілот. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

За час повномасштабної війни українська протиповітряна оборона знищила понад 445 тисяч повітряних цілей. За цей період авіація Повітряних сил здійснила понад 38 тисяч літаковильотів. У Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки роботи захисників українського неба.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ у неділю, 2 серпня.

Повітряні сили ЗСУ про роботу ППО за час повномасштабної війни

З перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії воїни Повітряних сил стали на захист українського неба. Попри масовані ракетні та авіаційні удари, їм вдалося зберегти керованість системи протиповітряної оборони, підняти в небо винищувачі та вступити в бій. У Повітряних силах зазначили, що це не дозволило ворогу досягти його головної мети — підкорити Україну.

У відомстві наголосили, що льотчики, зенітники, військовослужбовці радіотехнічних військ, воїни безпілотних підрозділів, а також фахівці зв'язку та забезпечення щодня виконують свої завдання, виборюючи перевагу в небі. Результатом їхньої роботи стали тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, а також сотні знищених наземних цілей противника.

За даними Повітряних сил, із 24 лютого 2022 року протиповітряна оборона України знищила понад 445 000 повітряних цілей. Серед них:

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91 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";

794 крилаті ракети "Калібр";

2 809 крилатих ракет Х-101 (Х-555/Х-55);

13 крилатих ракет Х-22/32;

12 протикорабельних ракет "Онікс";

294 крилаті ракети "Іскандер-К";

346 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;

12 протикорабельних ракет "Циркон";

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів;

65 618 ударних БпЛА типу Shahed;

20 286 розвідувальних БпЛА;

10 604 БпЛА "Lancet";

342 585 БпЛА інших типів.

Також у Повітряних силах повідомили, що впродовж 2022–2026 років авіація Повітряних сил здійснила 38 367 літаковильотів. Із них 12 280 були виконані для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ, а 21 524 — для винищувального авіаційного прикриття.

Крім того, за роки повномасштабної війни авіація Сил оборони України знищила понад 12 000 повітряних цілей. Також було уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили й техніки противника.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що пам'ятають полеглих побратимів, пишаються тими, хто й досі перебуває в строю та продовжує бій, і подякували кожному, хто захищає українське небо.

Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 2 серпня 2026 року Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом і подякував їм за захист українського неба. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Повітряні сили значно посилилися, а український повітряний щит став одним із найсильніших у Європі.

Новини.LIVE писали, що глава Офісу президента Кирило Буданов також привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом. Він наголосив, що саме вони першими зустрічають російські ракетні удари та атаки дронів, захищаючи українські міста й критичну інфраструктуру. Також Буданов вшанував пам'ять воїнів, які загинули, обороняючи Україну.