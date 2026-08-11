За парковку на тротуаре предлагают штраф 30 тыс. грн: петиция

Припаркованные автомобили на тротуаре. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине предлагают ввести новый механизм наказания водителей, оставляющих автомобили на тротуарах. Автор петиции на сайте Кабинета министров предлагает разрешить гражданам самостоятельно фиксировать такие нарушения через приложение "Дія". За это украинцы могут получать часть уплаченного нарушителем штрафа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства.

Петиция на сайте Кабмина. Фото: скриншот

Граждане смогут сообщать о нарушениях через приложение "Дія"

Автор петиции предлагает создать в "Дії" специальный сервис для сообщений об автомобилях, припаркованных на тротуарах.

По замыслу, граждане смогут отправлять фото или видео нарушения в режиме реального времени. К сообщению также должна автоматически добавляться геолокация места, где припаркована машина.

Таким образом, граждане смогут оперативно сообщать о нарушениях, а соответствующие органы — получать информацию о них с привязкой к конкретному месту.

Штраф хотят установить в размере 30 тысяч гривен

Отдельно в петиции предлагается существенно ужесточить ответственность за парковку на тротуаре. Автор инициативы предлагает установить штраф в размере 30 тыс. гривен.

Из этой суммы, согласно предложению, 20 тыс. гривен должны поступать в государственный бюджет, а ещё 10 тыс. гривен — направляться гражданам, сообщившим о нарушении.

Кто сможет получить деньги

Автор петиции предлагает выплачивать вознаграждение первым пяти гражданам, которые зафиксировали и сообщили о конкретном нарушении.

Предлагаемое распределение 10 тыс. гривен выглядит следующим образом:

первому заявителю — 4 тыс. гривен;

второму — 3 тыс. гривен;

третьему — тысячу гривен;

четвертому — тысячу гривен;

пятому — тысячу гривен.

Деньги предлагается зачислять на карту "еПідтримка".

Как писали Новини.LIVE, на сайте Кабинета министров зарегистрировали петицию, в которой предлагается распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Автор обращения считает, что это позволит более справедливо распределить обязанности по защите государства и увеличить мобилизационный ресурс. В то же время предлагается оставить отсрочку для женщин, имеющих медицинские или иные законные основания.

Кроме того, в Украине предлагают обязать водителей электросамокатов получать удостоверение на право управления. Инициатива предусматривает введение отдельных правил для пользователей легкого персонального электротранспорта и ответственности за их нарушение. Соответствующие изменения должны упорядочить движение электросамокатов и повысить безопасность на дорогах.