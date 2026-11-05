Выстрелы в магазине в Тернополе: полиция проводит спецоперацию по задержанию
В четверг, 5 ноября, в Тернополе полиция проводит специальную операцию по задержанию вооруженного мужчины, который заблокировал управляющего одним из магазинов в служебном кабинете. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы около 11:00, а впоследствии из помещения торгового заведения раздались два выстрела. На месте работают полицейские и представители необходимых профильных служб.
Об этом сообщили в отдел коммуникаций полиции Тернопольской области, передает Новини.LIVE.
Полиция Тернополя обратилась к гражданам
Правоохранители призвали жителей города держаться подальше от места происшествия. В сообщении подчеркнули:
"Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", — говорится в обращении полиции.
Других подробностей инцидента, в частности о возможных пострадавших и мотивах мужчины, правоохранители пока не сообщали.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 18 октября, возле одной из школ Тернополя произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил ранение.
Также Новини.LIVE писали, что вооруженные мужчины открыли огонь во время похорон в греческой православной церкви в городе Карак на юге Иордании. В результате нападения погибли семь человек, еще 40 получили ранения.