Сотрудники Национальной полиции Украины. Иллюстративное фото: facebook.com/cyberpoliceua

В четверг, 5 ноября, в Тернополе полиция проводит специальную операцию по задержанию вооруженного мужчины, который заблокировал управляющего одним из магазинов в служебном кабинете. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы около 11:00, а впоследствии из помещения торгового заведения раздались два выстрела. На месте работают полицейские и представители необходимых профильных служб.

Об этом сообщили в отдел коммуникаций полиции Тернопольской области, передает Новини.LIVE.

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Полиция Тернополя обратилась к гражданам

Правоохранители призвали жителей города держаться подальше от места происшествия. В сообщении подчеркнули:

"Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", — говорится в обращении полиции.

Других подробностей инцидента, в частности о возможных пострадавших и мотивах мужчины, правоохранители пока не сообщали.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 18 октября, возле одной из школ Тернополя произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил ранение.

Также Новини.LIVE писали, что вооруженные мужчины открыли огонь во время похорон в греческой православной церкви в городе Карак на юге Иордании. В результате нападения погибли семь человек, еще 40 получили ранения.