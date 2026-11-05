Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выстрелы в магазине в Тернополе: полиция проводит спецоперацию по задержанию

Выстрелы в магазине в Тернополе: полиция проводит спецоперацию по задержанию

Ua ru
5 ноября 2026 11:47
Стрельба в Тернополе 5 ноября: полиция проводит спецоперацию facebook.com/cyberpoliceua
Сотрудники Национальной полиции Украины. Иллюстративное фото: facebook.com/cyberpoliceua

В четверг, 5 ноября, в Тернополе полиция проводит специальную операцию по задержанию вооруженного мужчины, который заблокировал управляющего одним из магазинов в служебном кабинете. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы около 11:00, а впоследствии из помещения торгового заведения раздались два выстрела. На месте работают полицейские и представители необходимых профильных служб.

Об этом сообщили в отдел коммуникаций полиции Тернопольской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Полиция Тернополя обратилась к гражданам

Правоохранители призвали жителей города держаться подальше от места происшествия. В сообщении подчеркнули:

"Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", — говорится в обращении полиции.

Других подробностей инцидента, в частности о возможных пострадавших и мотивах мужчины, правоохранители пока не сообщали.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 18 октября, возле одной из школ Тернополя произошла стрельба. В результате инцидента один человек получил ранение.

Также Новини.LIVE писали, что вооруженные мужчины открыли огонь во время похорон в греческой православной церкви в городе Карак на юге Иордании. В результате нападения погибли семь человек, еще 40 получили ранения.

стрельба полиция Тернополь спецоперация
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации