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Головна Новини дня Постріли в магазині Тернополя: поліція проводить спецоперацію із затримання

Постріли в магазині Тернополя: поліція проводить спецоперацію із затримання

Ua ru
5 листопада 2026 11:47
Стрілянина у Тернополі 5 листопада: поліція проводить спецоперацію facebook.com/cyberpoliceua
Працівники Національної поліції України. Фото ілюстративне: facebook.com/cyberpoliceua

У четвер, 5 листопада, у Тернополі поліція проводить спеціальну операцію із затримання озброєного чоловіка, який заблокував керуючу одного з магазинів у службовому кабінеті. Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 11:00, а згодом із приміщення торговельного закладу пролунали два постріли. На місці працюють поліцейські та представники необхідних профільних служб. 

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Новини.LIVE

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Поліція Тернополя звернулася до громадян

Правоохоронці закликали мешканців міста триматися подалі від місця інциденту. У повідомленні наголосили:

"Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", — йдеться у зверненні поліції.

Інших подробиць інциденту, зокрема про можливих постраждалих і мотиви чоловіка, правоохоронці поки не повідомляли.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ввечері в неділю, 18 жовтня, біля однієї зі шкіл Тернополя сталася стрілянина. Унаслідок інциденту одна людина дістала поранення.

Також Новини.LIVE писали, що озброєні чоловіки відкрили вогонь під час похорону в грецькій православній церкві в місті Карак на півдні Йорданії. Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 40 дістали поранення.

стрілянина поліція Тернопіль спецоперація
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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