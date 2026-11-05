Працівники Національної поліції України. Фото ілюстративне: facebook.com/cyberpoliceua

У четвер, 5 листопада, у Тернополі поліція проводить спеціальну операцію із затримання озброєного чоловіка, який заблокував керуючу одного з магазинів у службовому кабінеті. Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 11:00, а згодом із приміщення торговельного закладу пролунали два постріли. На місці працюють поліцейські та представники необхідних профільних служб.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Новини.LIVE.

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Поліція Тернополя звернулася до громадян

Правоохоронці закликали мешканців міста триматися подалі від місця інциденту. У повідомленні наголосили:

"Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", — йдеться у зверненні поліції.

Інших подробиць інциденту, зокрема про можливих постраждалих і мотиви чоловіка, правоохоронці поки не повідомляли.

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Також Новини.LIVE писали, що озброєні чоловіки відкрили вогонь під час похорону в грецькій православній церкві в місті Карак на півдні Йорданії. Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 40 дістали поранення.