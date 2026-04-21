Выдача оружия в Украине: адвокат призывает сменить подход из-за войны

Стрельба в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Вопрос легализации и оборота оружия в Украине во время полномасштабной войны приобретает все большую остроту, особенно на фоне недавних трагических событий в Киеве, когда мужчина расстрелял прохожих в Голосеевском районе. Специалисты отмечают, что государству необходимо пересмотреть алгоритмы проверки граждан перед выдачей разрешений, ведь психологическое состояние общества существенно изменилось.

Об этом в частности эксклюзивно в эфире День.LIVE заявила адвокат Жанна Грушко.

Адвокат советует изменить подходы для выдачи разрешений на оружие

В эфире программы "День.LIVE" адвокат Жанна Грушко заявила, что главным предохранителем должна стать тщательная оценка ментального здоровья претендентов на владение оружием. Она убеждена, что в условиях хронического стресса люди могут неадекватно оценивать уровень угрозы.

Она отметила, что сегодняшние реалии кардинально отличаются от мирного времени, поэтому старые подходы к выдаче разрешений, когда оружие получить было относительно просто, уже не работают.

"Потому что обстоятельства, в которых находилась Украина до настоящего времени, они были немного другие. И жизнь в стране мирной, и в стране, где ведется война, это совершенно две разные среды и две разные реальности. Поэтому, конечно, что при выдаче соответствующего оружия желательно было бы и ввести вот эти дополнительные предохранительные механизмы, которые бы непосредственно давали возможность оценить психическое состояние человека", - подчеркнула Грушко.

Отдельной темой обсуждения стали действия полиции в критических ситуациях. Сравнивая практику украинских правоохранителей с опытом США, где полицейские могут стрелять на поражение при малейшем подозрении на опасность, адвокат напомнила о четких законодательных рамках в Украине. Право на применение оружия, как для силовиков, так и для самозащиты гражданских, возникает только при условии реальной угрозы.

"Если говорим о полицейских, то должна быть реальная опасность, которую полицейские воспринимают как угрожающую либо их жизни, либо жизни других людей. Условно говоря, первый выстрел, это была уже реальная опасность, направленная на поражение или ликвидацию террориста. Поэтому мы говорим, что согласно закону о Нацполиции, должна быть соответствующая реальная опасность. Если имеет место объективное использование оружия, то мы говорим, что реальная опасность имеется", - отметила эксперт, комментируя недавнюю стрельбу.

При этом закон не делает существенных различий относительно того, каким именно оружием вооружен нападающий. Главный критерий - это последствия, к которым могут привести действия злоумышленника.

"По холодному оружию следует указать о том, что холодное оружие - это же может быть не только огнестрельное, это может быть соответствующий нож с определенными характеристиками, лезвием и тому подобное. Поэтому здесь нет вопроса разграничения этого оружия. Реальная опасность - это та опасность, не какое ты оружие используешь, а какие реально последствия оно может повлечь", - резюмировала Жанна Грушко.

Как писали ранее Новости.LIVE, нардеп Оксана Савчук заявила, что после теракта в Киеве некоторые нардепы заявили о необходимости возобновить обсуждение поправок к закону о самозащите и ношении оружия.

В то же время, есть проблемы и правовые коллизии относительно проверок людей, желающих получить оружие. Так эксперт-криминалист Юрий Ирхин объяснял об отсутствии в Украине системы экспертизы и заявил, что людей вообще никак не проверяют.