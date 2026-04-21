Видача зброї в Україні: адвокатка закликає змінити підходи через війну

Стрілянина в Києві 18 квітня.

Питання легалізації та обігу зброї в Україні під час повномасштабної війни набуває все більшої гостроти, особливо на тлі нещодавніх трагічних подій в Києві, коли чоловік розстріляв перехожих у Голосіївському районі. Фахівці наголошують, що державі необхідно переглянути алгоритми перевірки громадян перед видачею дозволів, адже психологічний стан суспільства суттєво змінився.

Про це зокрема ексклюзивно в ефірі День.LIVE заявила адвокатка Жанна Грушко.

Адвокатка радить змінити підходи для видачі дозволів на зброю

В ефірі програми "День.LIVE" адвокатка Жанна Грушко заявила, що головним запобіжником має стати ретельна оцінка ментального здоров'я претендентів на володіння зброєю. Вона переконана, що в умовах хронічного стресу люди можуть неадекватно оцінювати рівень загрози.

Вона зауважила, що сьогоднішні реалії кардинально відрізняються від мирного часу, тому старі підходи до видачі дозволів, коли зброю отримати було відносно просто, вже не працюють.

Читайте також:

"Тому що обставини, в яких перебувала Україна до теперішнього часу, вони були трохи інакші. І життя в країні мирній, і в країні, де ведеться війна, це зовсім два різних середовища і дві різних реальності. Тому, звичайно, що при видачі відповідної зброї бажано було б і ввести ось ці додаткові запобіжні механізми, які б безпосередньо давали можливість оцінити психічний стан людини", — підкреслила Грушко.

Окремою темою обговорення стали дії поліції у критичних ситуаціях. Порівнюючи практику українських правоохоронців із досвідом США, де поліцейські можуть стріляти на ураження при найменшій підозрі на небезпеку, адвокатка нагадала про чіткі законодавчі рамки в Україні. Право на застосування зброї, як для силовиків, так і для самозахисту цивільних, виникає лише за умови реальної загрози.

"Якщо говоримо про поліцейських, то має бути реальна небезпека, яку поліцейські сприймають як таку, що загрожує або їхньому життю, або життю інших людей. Умовно кажучи, перший вистріл, це була вже реальна небезпека, спрямована на ураження або ліквідацію терориста. Тому ми говоримо, що відповідно до закону про Нацполіцію, має бути відповідна реальна небезпека. Якщо має місце об'єктивне використання зброї, то ми говоримо, що реальна небезпека наявна", — зазначила експертка, коментуючи нещодавню стрілянину.

При цьому закон не робить суттєвих відмінностей щодо того, якою саме зброєю озброєний нападник. Головний критерій — це наслідки, до яких можуть призвести дії зловмисника.

"По холодній зброї слід вказати про те, що холодна зброя — це ж може бути не тільки вогнепальна, це може бути відповідний ніж з певними характеристиками, лезом тощо. Тому тут немає питання розмежування цієї зброї. Реальна небезпека — це та небезпека, не яку ти зброю використовуєш, а які реально наслідки вона може спричинити", — резюмувала Жанна Грушко.

Як писали раніше Новини.LIVE, нардепка Оксана Савчук заявила, що після теракту в Києві деякі нардепи заявили про необхідність поновити обговорення правок до закону про самозахист та носіння зброї.

Водночас, є проблеми та правові колізії щодо перевірок людей, які бажають отримати зброю. Так експерт-криміналіст Юрій Ірхін пояснював про відсутність в Україні системи експертизи та заявив, що людей взагалі ніяк не перевіряють.