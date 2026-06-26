Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

Возвращение украинских военных из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Сегодня из российского плена вернулись 160 защитников. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Первые кадры возвращения украинских военных домой смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Возвращение украинских военных из плена 26 июня

Сегодня домой вернулись украинские защитники, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь", а также Донецкую, Запорожскую, Киевскую и Сумскую области. Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет.

Военные ждут возвращения пленных. Фото: Новини.LIVE

Ожидание возвращения военных из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

Ирина Верещук с пленными, вернувшимися домой. Фото: Новини.LIVE

Военные, вернувшиеся из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными 26 июня. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными между Украиной и РФ 26 июня. Фото: Новини.LIVE

Андрей Юсов с военными, вернувшимися из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, среди освобожденных пленных — бойцы "Азова", в том числе офицерского состава.

Это уже 76-й обмен с начала полномасштабной войны. За это время домой удалось вернуть 9500 человек, а только в этом году — 1596 украинок и украинцев.

Как писали Новини.LIVE, в ГУР сообщили, что после сегодняшнего возвращения украинцев из плена РФ уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Других подробностей он не раскрыл.

Также освобожденных из плена украинцев 26 июня поздравил Кирилл Буданов. Он поблагодарил каждого за верность военной присяге и за невероятную силу воли.