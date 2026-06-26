Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE
26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Сегодня из российского плена вернулись 160 защитников. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
Первые кадры возвращения украинских военных домой смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Возвращение украинских военных из плена 26 июня
Сегодня домой вернулись украинские защитники, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь", а также Донецкую, Запорожскую, Киевскую и Сумскую области. Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет.
По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, среди освобожденных пленных — бойцы "Азова", в том числе офицерского состава.
Это уже 76-й обмен с начала полномасштабной войны. За это время домой удалось вернуть 9500 человек, а только в этом году — 1596 украинок и украинцев.
Как писали Новини.LIVE, в ГУР сообщили, что после сегодняшнего возвращения украинцев из плена РФ уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Других подробностей он не раскрыл.
Также освобожденных из плена украинцев 26 июня поздравил Кирилл Буданов. Он поблагодарил каждого за верность военной присяге и за невероятную силу воли.
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