Туск получил отчет ЦРУ о возможных атаках со стороны России

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Польша и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям на фоне войны России против Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Братиславе. Он также сообщил, что получил от главы ЦРУ отчет о возможных событиях в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF 24.

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Туск получил отчет от главы ЦРУ

В четверг, 10 сентября, Дональд Туск принял участие во встрече глав правительств стран Вышеградской группы и премьер-министра Ирландии Михала Мартина в Братиславе.

После встречи, говоря о вопросах безопасности Польши, польский премьер сообщил, что в последние часы получил от главы Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа "достаточно точный отчет" о возможных событиях в ближайшие месяцы.

Туск отметил, что информация из отчета соответствует тому, о чем он сам говорил и предупреждал в течение последних месяцев.

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"Как я уже говорил и предупреждал на протяжении многих месяцев, следует ожидать различных сценариев. Польша и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям, если речь идет о ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского Союза", — подчеркнул премьер-министр Польши.

Польша ожидает возможных атак на границе

Дональд Туск также рассказал об опасной ситуации, произошедшей в ночь на четверг. По его словам, благодаря сотрудничеству польских и украинских служб удалось избежать непосредственной угрозы для одного из пунктов пропуска.

Польский премьер отметил, что Россия уже прибегала к провокационным атакам на пограничные переходы, в частности в Молдове. Он добавил, что Польша ожидает подобных действий и в отношении пунктов пропуска с Украиной в других странах.

"Мы ожидаем подобных действий, направленных против пограничных переходов с Украиной в других странах, в частности в Польше", — заявил Туск.

Премьер Польши также подчеркнул, что страна должна быть готова к различным провокациям, в частности к внутреннему саботажу. Он отметил, что опасная ситуация в ночь на четверг стала предупреждением о возможности таких действий.

"В четверг ночью мы, к сожалению, столкнулись с предвестником этого, все закончилось благополучно, но мы должны быть готовы к различным провокациям такого рода... А также к внутреннему саботажу", — сказал Туск.

По словам польского премьера, вопрос безопасности восточного фланга ЕС касается не только Польши, но и всей Европы.

"Дело не в том, что Польше нужна помощь Европейского Союза в этом вопросе, просто мы сейчас выполняем самую сложную задачу для всей Европы — не только для себя. Извините, что скажу это некрасиво — никто здесь никому не делает одолжение, просто мы все должны совместно позаботиться об этом. Потому что это вопрос безопасности всего Европейского Союза", — подчеркнул Туск.

Что предшествовало заявлению Туска

Заявление Туска прозвучало на фоне недавней российской атаки на украинскую часть пункта пропуска "Тудора — Старокозаче" на границе с Молдовой.

Атака произошла в ночь с 8 на 9 сентября. Россия нанесла удар по украинской части пункта пропуска, а ещё два беспилотника упали вблизи него.

В результате атаки была повреждена инфраструктура контрольно-пропускного пункта, а его работа временно приостановлена. По данным властей Молдовы, погибли двое граждан Украины, ещё несколько человек получили ранения, среди них — гражданин Молдовы.

В четверг, 10 сентября, МИД Молдовы обвинил Россию в преднамеренной атаке на украинскую часть пункта пропуска "Тудора — Старокозаче" и в попытке оправдать удар ложными утверждениями о якобы перевозке оружия из Молдовы в Украину.

Молдавские власти осудили российскую атаку и выразили солидарность с Киевом.

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