Туск отримав звіт ЦРУ про можливі атаки Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польща та вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв на тлі війни Росії проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Братиславі. Він також повідомив, що отримав від голови ЦРУ звіт щодо можливих подій у найближчі місяці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на RMF 24.

Реклама

Туск отримав звіт від голови ЦРУ

У четвер, 10 вересня, Дональд Туск взяв участь у зустрічі глав урядів країн Вишеградської групи та прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна у Братиславі.

Після зустрічі, говорячи про питання безпеки Польщі, польський прем’єр повідомив, що в останні години отримав від голови Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа "досить точний звіт" щодо можливих подій у найближчі місяці.

Туск зазначив, що інформація зі звіту відповідає тому, про що він сам говорив і попереджав протягом останніх місяців.

Читайте також:

"Як я вже говорив і попереджав протягом багатьох місяців, слід очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа мають бути готові до різних сценаріїв, якщо йдеться про ситуацію не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу", — наголосив прем’єр Польщі.

Польща очікує можливих атак на кордоні

Дональд Туск також розповів про небезпечну ситуацію, яка сталася в ніч проти четверга. За його словами, завдяки співпраці польських та українських служб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску.

Польський прем’єр зазначив, що Росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, зокрема в Молдові. Він додав, що Польща очікує подібних дій і щодо пунктів пропуску з Україною в інших країнах.

"Ми очікуємо подібних дій, спрямованих проти прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі", — заявив Туск.

Прем’єр Польщі також наголосив, що країна має бути готовою до різних провокацій, зокрема внутрішнього саботажу. Він зазначив, що небезпечна ситуація в ніч проти четверга стала попередженням про можливість таких дій.

"У четвер вночі ми, на жаль, мали передвісник цього, все закінчилося щасливо, але ми маємо бути готові до різних провокацій такого типу... А також до внутрішнього саботажу", — сказав Туск.

За словами польського прем’єра, питання безпеки східного флангу ЄС стосується не лише Польщі, а всієї Європи.

"Це не так, що Польща потребує допомоги Європейського Союзу в цій справі, просто ми зараз виконуємо найскладніше завдання для всієї Європи — не лише для себе. Перепрошую, що скажу це негарно — ніхто тут нікому не робить ласку, просто ми всі маємо спільно про це подбати. Бо це питання безпеки всього Європейського Союзу", — підкреслив Туск.

Що передувало заяві Туска

Заява Туска прозвучала на тлі нещодавньої російської атаки на українську частину пункту пропуску "Тудора — Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

Атака сталася в ніч із 8 на 9 вересня. Росія вдарила по українській частині пункту пропуску, а ще два безпілотники впали поблизу нього.

Унаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура пункту контролю, а його роботу тимчасово призупинили. За даними влади Молдови, загинули двоє громадян України, ще кілька людей отримали поранення, серед них — громадянин Молдови.

У четвер, 10 вересня, МЗС Молдови звинуватило Росію в навмисній атаці на українську частину пункту пропуску "Тудора — Старокозаче" та спробі виправдати удар неправдивими твердженнями про нібито перевезення зброї з Молдови до України.

Молдовська влада засудила російську атаку та висловила солідарність із Києвом.

Новини.LIVE інформували, що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва 11 вересня 2026 року. Дипломат здійснив поїздку залізницею. Точна мета візиту та порядок денний його переговорів наразі не розголошуються, водночас раніше повідомлялося про підготовку Варшавою нового пакета військової допомоги Україні із засобами ППО.

Новини.LIVE також писали, що Польща націлена на довгостроковий стратегічний альянс з Україною та підтримує її прагнення до справедливого миру. Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич запевнив, що Варшава зробить усе можливе для перемоги України. Він також закликав зосередитися на спільній роботі заради майбутнього, а не лише на минулому.