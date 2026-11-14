Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возможны вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Возможны вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
14 ноября 2026 14:45
Прогноз магнитных бурь на сегодня 14 ноября Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Магнитных бурь на Земле в субботу, 14 ноября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне. Зафиксирована одна вспышка класса С, которая не оказывает влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Магнитные бури 14 ноября

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Известно, что вспышки класса M относятся к вспышкам средней мощности среди самых сильных. M1,8 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли. Кроме того, она может сопровождаться солнечной радиационной бурей.

Солнечная активность на 14 ноября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 47

Влияние магнитных бурь и рекомендации для метеозависимых

Во время магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, нарушение сна, головокружение и колебания артериального давления.

Читайте также:

Рекомендации во время магнитных бурь:

  • Соблюдайте привычный режим сна и отдыха;
  • пейте достаточно воды в течение дня;
  • не перегружайте себя физически и эмоционально;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетиков, если они ухудшают самочувствие;
  • при наличии хронических заболеваний следуйте рекомендациям врача и контролируйте своё состояние.

Как писали Новини.LIVE, в период с 7 ноября до конца месяца значительных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Ожидается, что магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной, без мощных магнитных бурь.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что этой зимой количество осадков в Украине может превысить климатическую норму на 20-40%. В то же время это не гарантирует снежной погоды.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации