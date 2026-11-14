Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Магнитных бурь на Земле в субботу, 14 ноября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне. Зафиксирована одна вспышка класса С, которая не оказывает влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 14 ноября

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Известно, что вспышки класса M относятся к вспышкам средней мощности среди самых сильных. M1,8 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли. Кроме того, она может сопровождаться солнечной радиационной бурей.

Солнечная активность на 14 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 47

Влияние магнитных бурь и рекомендации для метеозависимых

Во время магнитных бурь некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, нарушение сна, головокружение и колебания артериального давления.

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Рекомендации во время магнитных бурь:

Соблюдайте привычный режим сна и отдыха;

пейте достаточно воды в течение дня;

не перегружайте себя физически и эмоционально;

больше гуляйте на свежем воздухе;

ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетиков, если они ухудшают самочувствие;

при наличии хронических заболеваний следуйте рекомендациям врача и контролируйте своё состояние.

Как писали Новини.LIVE, в период с 7 ноября до конца месяца значительных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Ожидается, что магнитосфера Земли будет оставаться относительно спокойной, без мощных магнитных бурь.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что этой зимой количество осадков в Украине может превысить климатическую норму на 20-40%. В то же время это не гарантирует снежной погоды.