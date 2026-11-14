Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Магнітних бур на Землі у суботу, 14 листопада, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. Зафіксовано один спалах класу С, який не має впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 14 листопада

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалаху М-класу.

Відомо, що спалахи класу M належать до спалахів середньої потужності серед найсильніших. M1,8 здатний спричинити незначні радіоперешкоди на освітленому боці Землі. Крім того, він може супроводжуватися сонячним радіаційним штормом.

Сонячна активність на 14 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 47

Вплив магнітних бур та рекомендації метеозалежним

Під час магнітних бур деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, порушення сну, запаморочення та коливання артеріального тиску.

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Рекомендації під час магнітних бур:

Дотримуйтеся звичного режиму сну та відпочинку;

пийте достатньо води протягом дня;

не перевантажуйте себе фізично та емоційно;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

обмежте вживання кави, алкоголю та енергетиків, якщо вони погіршують самопочуття;

за наявності хронічних захворювань дотримуйтеся призначень лікаря та контролюйте свій стан.

Як писали Новини.LIVE, у період із 7 листопада до кінця місяця значних геомагнітних збурень не прогнозують. Очікується, що магнітосфера Землі буде залишатися відносно спокійною, без потужних магнітних бур.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що цієї зими кількість опадів в Україні може перевищити кліматичну норму на 20-40%. Водночас це не гарантує сніжної погоди.