Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Специалисты по космической погоде не прогнозируют магнитных бурь на пятницу, 13 ноября. В то же время на Солнце зафиксировано 13 вспышек, одна из которых могла вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какой будет солнечная активность 13 ноября

Эксперты сообщают, что в течение 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. Хотя на Солнце зафиксировано целых 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,8, они относятся к средним по мощности. Известно, что вспышка М1,8 может вызвать радиационный шторм при определенных условиях.

В пятницу, 13 ноября, геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Вероятность вспышки самого мощного Х-класса остается низкой.

Показатели солнечной активности на 13 ноября:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 45%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 43.

Магнитные бури могут негативно влиять на жизнь людей:

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"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — говорится в источнике.

Мы писали, что на этой неделе ожидается незначительное потепление. Синоптики утверждают, что самым тёплым днём станет пятница, 13 ноября, тогда как в субботу, 14 ноября, на территории Украины пройдут дожди, а температура воздуха снизится до +2…+8 °C.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре не прогнозируются сильные магнитные бури. Несмотря на это, стоит следить за прогнозами, ведь ситуация может быстро меняться.