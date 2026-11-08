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Главная Новости дня Синоптики сообщили о потеплении до 11 °C: прогноз погоды на неделю

Синоптики сообщили о потеплении до 11 °C: прогноз погоды на неделю

Ua ru
8 ноября 2026 15:16
Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 ноября: когда ожидаются дожди и потепление Новини.LIVE
Люди на улицах. Фото: Новини.LIVE

В течение недели с 9 по 15 ноября погода в Украине будет переменчивой, с колебаниями температуры, облачностью и периодическими осадками. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах ночью возможны заморозки до -2 °C, тогда как на юге в середине недели воздух прогреется до +12 °C, а наиболее ощутимое похолодание ожидается ближе к выходным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Meteoprog.

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Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 9 ноября, под влиянием антициклона на всей территории страны сохранится сухая погода. В юго-западных областях местами возможны туманы, а температура ночью составит 0…-5 °C. Днем воздух прогреется до +3…+8 °C, на крайнем юге — до +10 °C.

Во вторник, 10 ноября, существенных изменений не ожидается. Ночью температура будет колебаться от -4 °C до +1 °C, днем — от +4 °C до +9 °C. На юге и в Крыму возможно потепление до +11 °C.

В среду, 11 ноября, погода начнет меняться. Ночью на западе пройдут дожди с мокрым снегом, а днем осадки распространятся на большинство областей, кроме восточных.

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В северных регионах также возможен мокрый снег. Температура днем составит +1…+6 °C на западе и севере, в других областях — до +12 °C.

Когда ожидаются сильные дожди и потепление

В четверг, 12 ноября, небольшие и умеренные дожди охватят большую часть страны. Дневная температура составит +4…+9 °C, однако на юге и в Прикарпатье воздух прогреется до +11…+16 °C.

Самым теплым днем станет пятница, 13 ноября. В большинстве областей прогнозируют +11…+17 °C, а в Крыму температура может достичь +20 °C. В то же время на западе будет прохладнее — всего +1…+7 °C.

В этот день ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом в западных областях. В Карпатском регионе прогнозируют сильные осадки, а на юге и Левобережье порывы ветра будут достигать 17–22 м/с.

В субботу, 14 ноября, температура снизится до +2…+8 °C, хотя на юго-востоке сохранится до +12 °C. Ночью в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

В воскресенье, 15 ноября, под влиянием антициклона осадки преимущественно прекратятся. Ночью температура опустится до -4…+1 °C, а днем составит +1…+6 °C.

Таким образом, после кратковременного потепления в конце рабочей недели выходные принесут заметное похолодание.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что во второй половине ноября ожидается постепенное похолодание. С 15 ноября дневная температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки до -2 °C прогнозируют на 23–24 ноября.

Также Новини.LIVE писал, что мошенники в отопительный сезон активизировали продажу дешевых дров через соцсети. Злоумышленники требуют предоплату на личные карты, после чего исчезают с деньгами. Покупателям рекомендуют заказывать древесину непосредственно в государственных лесничествах.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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