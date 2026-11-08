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Головна Новини дня Синоптики завили про потепління до 11°C: прогноз погоди на тиждень

Синоптики завили про потепління до 11°C: прогноз погоди на тиждень

Ua ru
8 листопада 2026 15:16
Погода на тиждень з 9 до 15 листопада: коли очікуються дощі та потепління Новини.LIVE
Люди на вулицях. Фото: Новини.LIVE

Протягом тижня з 9 до 15 листопада погода в Україні буде мінливою, з коливаннями температури, хмарністю та періодичними опадами. За прогнозами синоптиків, у деяких регіонах уночі можливі заморозки до -2 °C, тоді як на півдні в середині тижня повітря прогріється до +12 °C, а найвідчутніше похолодання очікується ближче до вихідних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Meteoprog.

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Погода в Украине
Погода в Україні. Фото: Meteoprog

Погода в Україні наступного тижня

У понеділок, 9 листопада, під впливом антициклону на всій території країни збережеться суха погода. У південно-західних областях місцями можливі тумани, а температура вночі становитиме 0…-5 °C. Удень повітря прогріється до +3…+8 °C, на крайньому півдні — до +10 °C.

У вівторок, 10 листопада, істотних змін не очікується. Вночі температура коливатиметься від -4 °C до +1 °C, вдень — від +4 °C до +9 °C. На півдні та в Криму можливе потепління до +11 °C.

У середу, 11 листопада, погода почне змінюватися. Вночі на заході пройдуть дощі з мокрим снігом, а вдень опади поширяться на більшість областей, крім східних.

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У північних регіонах також можливий мокрий сніг. Температура вдень становитиме +1…+6 °C на заході та півночі, в інших областях — до +12 °C.

Коли очікуються сильні дощі та потепління

У четвер, 12 листопада, невеликі та помірні дощі охоплять більшу частину країни. Денна температура становитиме +4…+9 °C, однак на півдні та Прикарпатті повітря прогріється до +11…+16 °C.

Найтеплішим днем стане п'ятниця, 13 листопада. У більшості областей прогнозують +11…+17 °C, а в Криму температура може досягти +20 °C. Водночас на заході буде прохолодніше — лише +1…+7 °C.

Цього дня очікуються помірні дощі, місцями з мокрим снігом у західних областях. У Карпатському регіоні прогнозують сильні опади, а на півдні та Лівобережжі пориви вітру сягатимуть 17–22 м/с.

У суботу, 14 листопада, температура знизиться до +2…+8 °C, хоча на південному сході збережеться до +12 °C. Уночі в більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

У неділю, 15 листопада, під впливом антициклону опади переважно припиняться. Вночі температура опуститься до -4…+1 °C, а вдень становитиме +1…+6 °C.

Отже, після короткочасного потепління наприкінці робочого тижня вихідні принесуть помітне похолодання.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що в другій половині листопада очікується поступове похолодання. Із 15 листопада денна температура знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки до -2 °C прогнозують на 23–24 листопада.

Також Новини.LIVE писав, що шахраї в опалювальний сезон активізували продаж дешевих дров через соцмережі. Зловмисники вимагають передоплату на особисті картки, після чого зникають із грошима. Покупцям рекомендують замовляти деревину безпосередньо в державних лісництвах.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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