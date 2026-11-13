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Головна Новини дня Ймовірний радіаційний шторм: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ймовірний радіаційний шторм: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
13 листопада 2026 14:06
Ймовірний радіаційний шторм: прогноз магнітних бур на 13 листопада Новини.LIVE
Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Фахівці з космічної погоди не прогнозують магнітні бурі на п'ятницю, 13 листопада. Водночас на Сонці зафіксовано 13 спалахів, один із них міг спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Meteoprog.

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Якою буде сонячна активність 13 листопада

Експерти повідомляють, що протягом 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. Хоч на Сонці зафіксовано аж 13 спалахів класу С та один спалах класу М1,8 — вони належать до середніх за потужністю. Відомо, що спалах М1,8 може спричинити радіаційний шторм за певних умов.

У п'ятницю, 13 листопада, геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Ймовірність спалаху найпотужнішого Х-класу залишається низькою.

Показники сонячної активності на 13 листопада:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 45%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 43.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на життя людей:

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"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в джерелі.

Ми писали, що цього тижня очікується незначне потепління. Синоптики стверджують, що найтеплішим днем стане п'ятниця, 13 листопада, тоді як у суботу, 14 листопада, на території України пройдуть дощі, а температура повітря знизиться до +2…+8 °C.

Новини.LIVE інформували, що в листопаді не прогнозують потужних магнітних бур. Попри це, варто слідкувати за прогнозами, адже ситуація може швидко змінюватись.

космос магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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