Люди во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 октября, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле должно оставаться спокойным, хотя Солнце и далее проявляет активность. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а вспышки среднего класса — 20%.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какой будет солнечная активность 18 октября

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали две вспышки класса B, десять вспышек класса C и одну вспышку класса M1,6. Вспышки класса C обычно практически не влияют на Землю, тогда как вспышка M1,6 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты. Также возможен солнечный радиационный шторм.

По прогнозу, в воскресенье солнечная активность останется низкой, а вероятность нового вспышки класса M будет небольшой.

Прогнозируемые показатели на 18 октября:

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса M — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце класса X — 5%.

Количество солнечных пятен — 54.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно учитывать возможные риски для здоровья, в частности в дни, предшествующие геомагнитным возмущениям.

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В то же время на 18 октября прогнозируется спокойное состояние геомагнитного поля, поэтому существенных магнитных бурь в этот день не ожидается.

Как писали Новини.LIVE, специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA не прогнозируют в октябре сильных или затяжных магнитных бурь. Однако солнечная активность может вызывать кратковременные геомагнитные колебания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что средняя температура воздуха в Украине в октябре 2026 года может быть на 1–2 °C выше климатической нормы. Однако во второй половине месяца прогнозируются ночные заморозки, а в высокогорье Карпат может выпасть первый снег. Периоды тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями.